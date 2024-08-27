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        Haberler Bilgi Yaşam Narin bulundu mu, nerede, öldü mü, yaşıyor mu? Diyarbakırlı kayıp Narin Güran kimdir, kaç yaşında?

        Narin bulundu mu, ne oldu, nerede? Kayıp Narin Güran kimdir, kaç yaşında?

        Türkiye'nin gündeminde Narin Güran'ın kaybı ile ilgili son dakika gelişmeler yer alıyor. Diyarbakır' ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin'in nerede olduğu bilinmiyor. Günlerdir jandarma bölgede arama yaparken yakınları sosyal medya kanalları üzerinden mesajlarını dile getirdi. Çok küçük yaşta kaybolan Narin'in bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Peki Narin bulundu mu, nerede, Narin Güran'a ne oldu? Diyarbakırlı kayıp Narin Güran kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 11:59 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:00
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        Diyarbakırlı Narin ile ilgili son dakika haberleri milyonların gündeminde bulunuyor. Günler öncesinde kaybolan Narin’in son durumu merak ediliyor. 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği yer aldı. Peki Narin bulundu mu, ne oldu, nerede? Kayıp Narin Güran kimdir, kaç yaşında?

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        NARİN BULUNDU MU?

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan dönerken kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

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        EN SON YER ALTI CİHAZIYLA ARAMA YAPILDI

        Diyarbakır Bağlar'da yedi gün önce kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, olaya ilişkin 130 kişinin ifadesine başvururken gelen ihbar üzerine yer altı görüntülemesi yapıldı.

        Ekipler yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor.

        NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR, KAÇIRILDI MI?

        Olay, 21 Ağustos’ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmedi. Ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

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        ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı.

        Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.

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        22 AĞUSTOS'TA TERLİĞİ BULUNMUŞTU

        Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu.

        Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu ifade etti.

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