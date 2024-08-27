EN SON YER ALTI CİHAZIYLA ARAMA YAPILDI

Diyarbakır Bağlar'da yedi gün önce kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, olaya ilişkin 130 kişinin ifadesine başvururken gelen ihbar üzerine yer altı görüntülemesi yapıldı.

Ekipler yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor.

NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR, KAÇIRILDI MI?

Olay, 21 Ağustos’ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmedi. Ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.