"EŞİM HEDİYE ARADI NARİN KAYIP DEDİ"

Akşam saatlerinde Van merkezde, ailem için alışveriş yaptım. Hatırladığım kadarıyla 19.00-20.00 civarlarında yola çıktım. İşçisi bulunduğum kişilerin traktörü ile dönüyordum. Hatırladığım kadarıyla saat 20.30 sıralarında eşim Hediye Güran beni arayarak, 'Narin gözükmüyor, arıyoruz' dedi. Ben de hızlıca gelmeye çalıştım ancak traktör olduğu için yolculuk süresi uzun oldu.

"BİRGÜN SONRA GELDİM"

Ben, 22/08/2024 günü saat 15.00-17.00 civarlarında köye varmıştım. Köye varınca evime uğradım. Evde sadece küçük çocuklarım Damla, Ecrin ve Mustafa vardı. Çocukların söylediği kadarıyla eşim Hediye ise Arif Güran'ın evindeymiş. Eşyaları eve bırakıp ben de hemen ağabeyim Arif'in evine gittim. Sonraki süreçte ben de yanlarında bulundum."

YÖNLENDİRME İHBAR SORULDU

"Yeğenim Narin kayıp olduğu süre içerisinde ben köyde herhangi bir şüpheli duruma rastlamadım. Herhangi bir duyum almadım" diyen Fuat Güran’a savcılık soru sormaya başladı.

Savcılık 28/08/2024 tarihinde verdiği ifadesinde "Narin şu köyde olabilir" diye söyleyen Güran’a bu yanıltma ihbarı sordu. Güran bu soruya, "Çarıklı'da olabileceği hususunu tahmin olarak söylemiştim; hatta diğer köyler olan Seni, Karakoç, Kankırte gibi çevre köylerde de olabileceğini söylemiştim ancak tutanakta sadece Çarıklı yazılmıştır" diye cevap verdi.

NEVZAT VE SALİM SORULDU

Savcılık, Fuat Güran'a, itirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın ifadelerini hatırlatılarak tekrar sordu.

Fuat Güran, bu soruya şu cevabı verdi: "Ben Nevzat Bahtiyar'ı, köylümüz olmasından dolayı tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur. Salim Güran ise zaten ağabeyimdir ve ağabeyimle de aramızda herhangi bir sorun yoktur. Ben genelde dışarıda olduğum için ağabeyim ile Nevzat arasındaki samimiyeti bilmiyorum. İfadelerindeki hususlarda bilgim yoktur. Ağabeyim Salim Güran'ın böyle bir eylemde bulunmasına ihtimal vermiyorum. Kesinlikle onunla ilgili bir şüphem yoktur. Nevzat Bahtiyar'ın ise neden bu şekilde bir ifade verdiğini bilmiyorum. Salim hem tarlaları ekip biçtiği için hem de muhtar olduğu için bir sorunumuz olduğunda halleder. Bazen ağabeyim Erhan Güran'a da bu konularda danışır.