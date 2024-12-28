"DELİLLER NEVZAT BAHTİYAR'I İŞARET ETMEKTEDİR"

Avukat Yılmaz Demiroğlu, "Sayın Başkan, Nevzat, yarım saatlik bir zaman diliminde Narin’imize bir şey yaptı ve ardından hızlıca bu durumdan kurtulmaya çalıştı. Eğer bu cinayet aile içinde işlenmiş olsaydı, hiçbir aile bu kadar hızlı hareket edemezdi. Hiçbir aile, kendi evladına bunu reva görmez. Bu kadar kısa sürede böyle bir olayın gerçekleşmesi oldukça zordur" ifadelerini de kullanarak şöyle devam etti:

"Kanaatimiz ve delil durumuna göre bu cinayet aile içinde değil, Nevzat Bahtiyar tarafından işlenmiştir. Deliller açıkça Nevzat Bahtiyar’ı işaret etmektedir. Bu nedenle, Nevzat’ın cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Jandarmanın tuttuğu tutanakta, cinayetin aile içinde bilindiği ima edilmektedir. Örneğin, kadınlar arasında geçen bir kavga olduğu belirtiliyor. Ancak burada dikkat çekici bir durum var: Anne fenalaştığında, bu durum neden tutanağa yazılmadı?

Jandarma personeli, niyet okuyarak ve medyada Enes’ten bahsedildiği anda, annenin 'Oğlum ne olacak?' demesiyle sanki Enes’i korumaya çalıştığı yönünde bir diyalogu tutanağa yansıtmış. Bu durum, anne sanki Enes’in işlediği cinayeti koruyormuş gibi bir imaj yaratıyor. Gerçekten bu tür bir yaklaşımı anlamakta zorluk çekiyoruz. Enes’in cinayet işlediği ve annenin onu koruduğu ima ediliyor. Ancak deliller ve olayın akışı bu iddiaları desteklemiyor. Tüm bu iddiaların dikkatlice incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"GÜRAN AİLESİ ŞEYTAN GİBİ ANILIYOR"

"Sayın Başkan, biz bütün delilleri titizlikle değerlendirdik. Değerlendirmemizin sonucunda, anneye yöneltilen suçlamaların dayanaksız olduğunu gördük. Bu suçlamaların yalnızca bir senaryodan ibaret olduğunu ve vicdanlara, hukuka aykırı bir karar beklentisi yaratıldığını görüyoruz. Bu durum bizi gerçekten endişelendiriyor.

Mahkemenin, hiçbir delile dayanmayan bir karara asla imza atmayacağına inanıyoruz. Elbette mahkemenin vereceği kararlar herkes tarafından saygı görecek, ancak eleştiriler de olacaktır. Fakat hiçbir delil olmamasına rağmen, göz göre göre anneye yönelik bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı duracağımızı belirtmek isterim.

Sayın Başkan, Güran ailesinin şeytan gibi anılmaktadır. Nevzat’ın bu eylemi gerçekleştirdiğine dair ailede en ufak bir şüphe olsaydı, bunu bir şekilde ortaya koyarlardı. Nevzat alındığında, aile zaten içerideydi. Evet, Nevzat gözaltına alındığında bazı ufak tefek tartışmalar yaşandı, ancak bu durum aileye yönelik suçlamaları desteklemiyor. Hukukumuzun temel ilkelerine uygun hareket edilmeli. Güran ailesinin bu süreçte hukuka olan saygısı da göz ardı edilmemelidir."

"BERAATİNİ TALEP EDİYORUZ"

“Bu aile hiçbir zaman, eylemi gerçekleştiren kişi dışında, masum kişilere ya da başka bir aileye yönelik hedef alıcı bir tavır sergilememiştir. Onlar adaletin ve hukukun sonucunu bekliyor. Sizin, müvekkilimin evladını katleden kişiyi cezalandıracağınıza dair inançları tamdır. Bu nedenle hukuka güvenen ve hukuka saygısı olan bir ailedir. Dışarıda tanımlandığı gibi bir aile kesinlikle değildir.

Sayın Başkanım, bizim hukuk sistemimizde müşterek faillik esasına göre bir cezalandırma yapılır. Müşterek failliğin varlığından söz edebilmek için, suç işleme kararı birlikte alınmış olmalı ve tüm faillerin suçun işlenmesine katkı sağlaması gerekir. Ayrıca suç üzerinde bir ortak hâkimiyetin bulunması gerekir. Ancak, bu dosyada böyle bir ortak hâkimiyet ya da birlikte suç işleme kararı olduğuna dair hiçbir somut delil göremiyoruz. Bu nedenle ne anlatılmak istendiğini bile anlayamıyoruz.

Tarihte dört kişinin birlikte suç işleyerek bu eyleme katıldığı iddiası tamamen dayanaksızdır. Bu iddiayı kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü bu, maddi gerçeklerle uyuşmamaktadır. Eylemin niteliği bellidir. Boğmak suretiyle, ağız ve burun kapatılarak gerçekleştirilmiştir. Bu tür bir eylem, niteliği gereği tek kişi tarafından işlenebilir. Nitekim, boğma sırasında boyuna önden bastırma suretiyle kırıklar meydana geldiği tespit edilmiştir. Somut vakalar ışığında, eylemin bu şekilde gerçekleştiğini anlayabiliyoruz.

Bu nedenle, müşterek faillik kapsamında bir cezalandırmanın adaletsiz olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi asla göz ardı edilmemelidir. Sayın Başkanım, bir anne açısından bu dava çok ağır sonuçlar doğurdu. Haksız yere açılan bir dava nedeniyle müvekkil anne Yüksel Güran’ın onuru lekelendi. Kendi çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla suçlanarak ağır bir ithama maruz kaldı. Bizim amacımız, bu lekenin kaldırılmasıydı. Ancak elimizdeki imkanlar sınırlıdır. Biz artık müvekkilin masumiyetini ispatlama çabası içindeyiz. Müvekkilin suça iştiraki asla söz konusu değildir. Tüm bu sebeplerle, müvekkilim anne Yüksel Güran’ın isnat edilen suçları işlemediğine, beraatına karar verilmesini arz ederim.”