Narin Güran davası son durum: Narin Güran cinayetinde karar çıktı mı?
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili tutuklu yargılanan dört sanığın ikinci duruşması, Diyarbakır Adliyesi'nde devam ediyor. Güvenlik önlemleri altında cezaevinden adliyeye getirilen sanıkların yargılandığı davada, Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, gece saatlerinde kararın açıklanacağını duyurdu. Olayın ardındaki detaylar ve sanıkların ifadeleri merakla beklenirken "Narin Güran cinayetinde karar çıktı mı, cinayeti kim neden yaptı?" soruları gündeme geldi. İşte Narin Güran davası son dakika gelişmeleri...
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada ikinci duruşmanın üçüncü celsesi yapılıyor. Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan dört tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, duruşmanın bugün sonuçlanacağını ve kararın gece saatlerinde açıklanacağını belirtti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada, cinayetin arkasındaki sır perdesinin aralanması bekleniyor. İşte Narin Güran cinayetinden son durum...
NARİN GÜRAN DAVASINDA SON DURUM
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasının ikinci celsesi dün yapılmıştı.
Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'i dereye bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşmada son savunmasını yapan amca Salim Güran "Eğer beni tutuklamasalardı, Nevzat itiraf edecekti, beraatimi talep ediyorum" dedi. Amca Salim Güran'ın savunmasının ardından kürsüye avukatı Onur Akdağ, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini eve götürdüğü yönündeki sözleri hakkında, "Nevzat'ın karısı evde yok muydu, karısını neden gözaltına almadınız" diye sordu.
Duruşmaya verilenin aranın ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar "Ben sadece cesedi taşıdım" derken, Nevzat Bahtiyar'ın avukatı da "Enes'i kurtarma operasyonu" olarak adlandırdı. Tutuklu sanık ağabey Enes Güran da son savunmasında, "Kolumdaki izleri merak ettiler. Adli Tıp Kurumu raporu geldiğinde Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Annemin de çene ve diş yapısıyla ilgili rapor hazırlandı. Onda da bir şey çıkmadı" dedi. Güran, gözündeki morlukla ilgili yapılan kontrolde jandarmaya kolunu da göstererek, ısırdığını belirttiğini ileri sürdü.
"DELİLLER NEVZAT BAHTİYAR'I İŞARET ETMEKTEDİR"
Avukat Yılmaz Demiroğlu, "Sayın Başkan, Nevzat, yarım saatlik bir zaman diliminde Narin’imize bir şey yaptı ve ardından hızlıca bu durumdan kurtulmaya çalıştı. Eğer bu cinayet aile içinde işlenmiş olsaydı, hiçbir aile bu kadar hızlı hareket edemezdi. Hiçbir aile, kendi evladına bunu reva görmez. Bu kadar kısa sürede böyle bir olayın gerçekleşmesi oldukça zordur" ifadelerini de kullanarak şöyle devam etti:
"Kanaatimiz ve delil durumuna göre bu cinayet aile içinde değil, Nevzat Bahtiyar tarafından işlenmiştir. Deliller açıkça Nevzat Bahtiyar’ı işaret etmektedir. Bu nedenle, Nevzat’ın cezalandırılmasını talep ediyoruz.
Jandarmanın tuttuğu tutanakta, cinayetin aile içinde bilindiği ima edilmektedir. Örneğin, kadınlar arasında geçen bir kavga olduğu belirtiliyor. Ancak burada dikkat çekici bir durum var: Anne fenalaştığında, bu durum neden tutanağa yazılmadı?
Jandarma personeli, niyet okuyarak ve medyada Enes’ten bahsedildiği anda, annenin 'Oğlum ne olacak?' demesiyle sanki Enes’i korumaya çalıştığı yönünde bir diyalogu tutanağa yansıtmış. Bu durum, anne sanki Enes’in işlediği cinayeti koruyormuş gibi bir imaj yaratıyor. Gerçekten bu tür bir yaklaşımı anlamakta zorluk çekiyoruz. Enes’in cinayet işlediği ve annenin onu koruduğu ima ediliyor. Ancak deliller ve olayın akışı bu iddiaları desteklemiyor. Tüm bu iddiaların dikkatlice incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz."
"GÜRAN AİLESİ ŞEYTAN GİBİ ANILIYOR"
"Sayın Başkan, biz bütün delilleri titizlikle değerlendirdik. Değerlendirmemizin sonucunda, anneye yöneltilen suçlamaların dayanaksız olduğunu gördük. Bu suçlamaların yalnızca bir senaryodan ibaret olduğunu ve vicdanlara, hukuka aykırı bir karar beklentisi yaratıldığını görüyoruz. Bu durum bizi gerçekten endişelendiriyor.
Mahkemenin, hiçbir delile dayanmayan bir karara asla imza atmayacağına inanıyoruz. Elbette mahkemenin vereceği kararlar herkes tarafından saygı görecek, ancak eleştiriler de olacaktır. Fakat hiçbir delil olmamasına rağmen, göz göre göre anneye yönelik bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı duracağımızı belirtmek isterim.
Sayın Başkan, Güran ailesinin şeytan gibi anılmaktadır. Nevzat’ın bu eylemi gerçekleştirdiğine dair ailede en ufak bir şüphe olsaydı, bunu bir şekilde ortaya koyarlardı. Nevzat alındığında, aile zaten içerideydi. Evet, Nevzat gözaltına alındığında bazı ufak tefek tartışmalar yaşandı, ancak bu durum aileye yönelik suçlamaları desteklemiyor. Hukukumuzun temel ilkelerine uygun hareket edilmeli. Güran ailesinin bu süreçte hukuka olan saygısı da göz ardı edilmemelidir."
"BERAATİNİ TALEP EDİYORUZ"
“Bu aile hiçbir zaman, eylemi gerçekleştiren kişi dışında, masum kişilere ya da başka bir aileye yönelik hedef alıcı bir tavır sergilememiştir. Onlar adaletin ve hukukun sonucunu bekliyor. Sizin, müvekkilimin evladını katleden kişiyi cezalandıracağınıza dair inançları tamdır. Bu nedenle hukuka güvenen ve hukuka saygısı olan bir ailedir. Dışarıda tanımlandığı gibi bir aile kesinlikle değildir.
Sayın Başkanım, bizim hukuk sistemimizde müşterek faillik esasına göre bir cezalandırma yapılır. Müşterek failliğin varlığından söz edebilmek için, suç işleme kararı birlikte alınmış olmalı ve tüm faillerin suçun işlenmesine katkı sağlaması gerekir. Ayrıca suç üzerinde bir ortak hâkimiyetin bulunması gerekir. Ancak, bu dosyada böyle bir ortak hâkimiyet ya da birlikte suç işleme kararı olduğuna dair hiçbir somut delil göremiyoruz. Bu nedenle ne anlatılmak istendiğini bile anlayamıyoruz.
Tarihte dört kişinin birlikte suç işleyerek bu eyleme katıldığı iddiası tamamen dayanaksızdır. Bu iddiayı kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü bu, maddi gerçeklerle uyuşmamaktadır. Eylemin niteliği bellidir. Boğmak suretiyle, ağız ve burun kapatılarak gerçekleştirilmiştir. Bu tür bir eylem, niteliği gereği tek kişi tarafından işlenebilir. Nitekim, boğma sırasında boyuna önden bastırma suretiyle kırıklar meydana geldiği tespit edilmiştir. Somut vakalar ışığında, eylemin bu şekilde gerçekleştiğini anlayabiliyoruz.
Bu nedenle, müşterek faillik kapsamında bir cezalandırmanın adaletsiz olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi asla göz ardı edilmemelidir. Sayın Başkanım, bir anne açısından bu dava çok ağır sonuçlar doğurdu. Haksız yere açılan bir dava nedeniyle müvekkil anne Yüksel Güran’ın onuru lekelendi. Kendi çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla suçlanarak ağır bir ithama maruz kaldı. Bizim amacımız, bu lekenin kaldırılmasıydı. Ancak elimizdeki imkanlar sınırlıdır. Biz artık müvekkilin masumiyetini ispatlama çabası içindeyiz. Müvekkilin suça iştiraki asla söz konusu değildir. Tüm bu sebeplerle, müvekkilim anne Yüksel Güran’ın isnat edilen suçları işlemediğine, beraatına karar verilmesini arz ederim.”
"ÇIKACAK KARARDA HUKUKİ ANLAMDA ŞÜPHEM YOKTUR"
Duruşmada Diyarbakır Barosu adına söz alan eski baro başkanı Nahit Eren, dünkü duruşmada Diyarbakır Barosu avukatlarının söz almadan konuşması üzerine dışarıya çıkarılmasına ilişkin, "Dün akşam yaşanan bir olaydan dolayı sizden bir söz istiyorum. Savunma özgürlüğüne sahip çıkan bir baroyuz. Bizim sizden, bu davanın bugün veya yarın çıkacak kararda hukuki anlamda şüphem yoktur. Yeri geldiğinde kızı ölen bir anne, bir baba, göğsüne vura vura söz aldı ama ses çıkarmadınız. Dün Diyarbakır Barosu'nun 15 avukatı, bu davayı takip etti. Kayıtlara baktım. Avukatlarımızın bu şekilde salondan çıkarılmasına sessiz kalamayız. Dün silahlardan bahsedildi ama ses etmedik. Bu savunma değil, baromuz hukuka aykırı hiçbir şeyi delil olarak sunmadı. Hiçbir şey bile adli makamlarca gelmedi. Sizden, savunma yapan meslektaşlarımızın dava çerçevesinde savunma yapmalarını rica ediyorum" dedi.
"BU MAHKEME, ACİZ MAHKEME DEĞİLDİR"
Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Burada PKK, FETÖ ya da diğer terör örgütü üyelerini yargıladım. Diğer suçları da yargıladım. Neye müdahale edeceğimi iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Enes'in Kalaşnikof muhabbetine bilerek müdahale etmedim. Belki sizin görmediğiniz bir şey gördüm. Benim de kendime karşı bir tarzım. Artık dinleme makamındayız. Benim duruşma salonunda dün attığım kişi, avukat değildi. Cübbesi yoktu. 'Seyircisiniz, konuşmayın' dedim. Son sözümü en sonda söyleyeceğim. Ve söyleyeceğim söz de öyle bir söz olacak ki herkes bu mahkemenin nasıl bir mahkeme olacağını görecek. Bu mahkeme, aciz mahkeme değildir, hür bir mahkemedir. Bu mahkemenin iyi niyeti suiistimal edilirse, milletvekili dahi olsa duruşma salonunu boşaltacağım. Var bizim de bir bildiğimiz, her şey kontrolümüz altında" diye konuştu. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın, sosyal medya hesabında güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını paylaşması üzerine mahkeme başkanı, "Gelmemelerinin sebebi güvenlik değil, kendi talepleri" dedi. Duruşma, Enes Güran’ın son avukatının savunmasıyla başladı. Mahkeme heyeti, daha sonra Yüksel Güran’ın savunmasına geçecek.
JANDARMADAKİ SORGUSU İZLETİLDİ
Duruşmada Nevzat Bahtiyar’ın jandarma sorgusundaki görüntüsü izletildi. Duruşmada konuşan Enes Güran'ın diğer avukatı Mustafa Demir, şunları söyledi: "Burada asıl soru şu, gerçekten Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi mi, yoksa ifadeyi alan kişinin yönlendirilmiş ifadeleri mi? Çünkü burada açık bir yönlendirme var. Bu yönlendirme belli alanlarda değil, çok daha ötesinde bir şey. Nevzat’ın kurmadığı cümleler, yani ifadesine hiç geçmeyen cümleler, sanki onun ifadeleriymiş gibi yazılıyor. Biz Nevzat Bahtiyar’ın jandarmadaki ifadelerini okuduğumuzda, altında imzası var, avukat var, 'Tamam, bu Nevzat’ın ifadesi' diyebiliriz. Ama burada görüntüler var ve görüyoruz ki bu ifadeler aslında Nevzat’a ait değil. Örneğin, arama ile ilgili bir soru soruluyor: 'Sen 15.08’de neden aradın?' Nevzat, 'Su meselesinde aradım' diyor. Ancak sonrasında, 'Pişman mısın?' diye bir soru geliyor. Bu soru da Nevzat’ın ifadesinde geçmiyor. Peki, bu ifadeyi kim ortaya koyuyor? Jandarma personeli, 'Keşke aramasaydım, bu işin içinde olmazdım, pişmanım' şeklinde bir cümle ekliyor. Oysa Nevzat’ın ağzından böyle bir ifade çıkmıyor. Ayrıca olayın itirafıyla ilgili sözlerine bakalım. Burada da aynı durum var. Görüyoruz ki bu ifadeler Nevzat’ın değil, ifadeyi alan kişinin sözleri."
"SEN HANİ ONLARIN ADAMIYDIN"
Mustafa Demir Avukat şöyle devam etti: "Nevzat, 'Garibanım' diyor ama bu duruşmada nasıl bir tabloyla karşılaştığımızı gördük. Hani herkese anlatıyor ya 'Ben gariban bir adamım' diyor. Böyle garibanlık mı olur? 10 bin lira indirimi kabul etmiyorsun. Ben onun doğru söylediğini düşünmüyorum, çünkü bugüne kadar hiçbir şeyde doğru konuşmadı. Bunda da doğru söylediğini düşünmüyorum. Madem Salim Güran sana, 'Bu çocuğu götür, göm' dediğinde bunu yapıyorsun, bir evin sıvasını mı yaptıramayacak? Sen onların hani adamıydın."
"HAYALET GİBİ DAVRANIYOR"
Avukat Mustafa Demir, şöyle devam etti: "Nevzat ile Vecdi arasında yine bir iletişim başlıyor. Bu iletişim bir şeyleri etkiliyor mu? Biz bunu net olarak söyleyemiyoruz çünkü dinleyemedik. İlk başta HTS kayıtları elimizde yoktu. Bu nedenle bu konuyu soramadık. Bakın, Nevzat burada pür dikkat dinliyor. Normalde hiçbir şeyi dikkatlice dinlemeyen bir insan, buraları büyük bir dikkatle dinliyor. Çünkü doğruluk payı olduğunu biliyor. Temas etmiş, gerçek evraklar üzerinden konuşuyoruz. O akşam yakalanacağının kendisine bildirildiğini düşünüyorum. Belki ahırda. Ahır bölgesi aranmış olsaydı belki bir şey bulunabilirdi. Ya da yan taraftaki diğer alanlarda. Özellikle Narin’in son görüldüğü yerlerde, daha kapsamlı arama yapılması gerekiyordu. Mavi ışık kullanarak her yerde arama yapılmış, taşların üzerindeki kan izlerine bile bakılmış. Ancak keşke bu yöntem diğer yerlerde de uygulanmış olsaydı. Çünkü Narin’in son görüldüğü yer, okul kamerasına göre artık kesinleşmiş durumda.
Bu noktada, 'hayalet' lafı devreye giriyor. Çünkü Narin Güran’in en son görüldüğü yere ilişkin bir tutanak var. O bölgede en yakın yer Nevzat Bahtiyar’ın evi. Ama tutanakta Nevzat’ın evinden hiç bahsedilmiyor. Tutanağa göre Fuat Güran’ın evi 400 metre uzakta, Hüseyin Güran’ın evi 250-300 metre uzakta, baba Arif Güran’ın evi 100 metre uzakta. Ama Nevzat’ın evi daha yakın bir mesafede olmasına rağmen tutanakta yer almıyor. Neden Nevzat’ın evinden bahsedilmiyor? 'Siz niye söylemediniz?' diyorlar. Ama kimse fark edememiş ki. Adam dediğim gibi, adeta bir hayalet gibi davranıyor. Aramalarda en önde yer alıyor, oturup babayı teselli ediyor, olay yerinde her zaman bulunuyor.
Nevzat, bilgi almak için her yerde bulunuyor. Ancak bu bilgileri kendi başına analiz edemediği için güvendiği kişilerden destek alıyor. Özellikle kardeşiyle bu bilgileri paylaşıp, kardeşinin yönlendirmesine göre hareket ediyor. Başlangıçtaki koruma refleksi ve çelişkili ifadeler de bunu gösteriyor. İlk ifadelerde, 'Gazalar hemen onu evden çıkardı, arabayla aşağı indi' deniliyor. Ama acaba Nevzat, köyden daha erken bir saatte çıkmış olabilir mi? Bu yüzden kameralar ve HTS kayıtları bizim için çok önemli. Kameraların daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Bu konu mahkeme için de oldukça kritik bir nokta." Mahkeme Başkanı, avukat Mustafa Demir’e toparlamasını söyledi. Saat 13.00’te Yüksel Güran’ın savunmasına geçileceği konusunda uyarıda bulundu.
"NARİN IŞINLANARAK MI RAMPAYI ÇIKTI"
Avukat Mustafa Demir, "Ulusal kriminal büronun iddiasına göre, Narin son görüldüğü yerden, ahır olarak tabir edilen yere 50 saniyede gidiyor, yani adeta ışınlanıyor. Kameradaki karartı, Narin olduğu iddia edilerek sunuluyor. Ama bir çocuk o rampayı 50 saniyede koşarak nasıl çıkar? Bu fiziksel olarak mümkün değil. Ayrıca, eve değil, ahırın önüne ulaştığı belirtiliyor. Bu iddialar, kamuoyunun beklentilerini karşılamak için ortaya atılmış gibi görünüyor. Neydi bu beklenti? 'Bir suçlu bulunsun ve cezasını alsın' Bu doğrultuda bazı kişiler, 'Bu dosyayı aldık, biz çözeceğiz' diyerek iddialı açıklamalarda bulundu. 'Yakında herkes görecek' gibi paylaşımlar yaptılar. Ancak bu iddiaların arkasında somut bir çözüm yok. Zamansal olarak mümkün değil. Bu karartı ve olayın bu şekilde geliştiği iddiaları, zamansal olarak mümkün değil" dedi.
YÜKSEL GÜRAN SAVUNMA YAPIYOR
Yüksel Güran son savunması için sanık kürsüsüne geldi. Sanık Yüksel Güran, "Ben anneyim ve oğlum ile birlikte katil olarak gösteriliyoruz. Bu dünyada artık bir hayatım kalmadı. Hüseyin Bey, Ali Rıza Güran, sizden özür dilerim. Hayatımı anlatacağım. Ben Arif ile evlendiğimde asla yalan söylemeyeceğimize söz verdim. Hiçbir zaman kendi ekmeğiyle büyüttüğü çocuklarına kötü bir şey yapmadı, hiçbir gün evde şiddet olmadı. 7 çocuğumuz oldu. Narin evimizde kaybolduğunda ne oldu? 17 sene önce kızım Tülin’i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Dar Kapı Hastanesi’nde vefat etti. Herkes biliyor, raporlar da ortada. Kızım engelliydi. Oraya kadar kızımı kaybettim. Şimdi de bu dosya ile beni suçladılar. Sonra karakoldayım ve benimle oradaki görevliler benimle alay ediyor. Sen neden ameliyat oldun diye benimle alay etti" dedi.
"ENES GÜRAN SALONDAN ÇIKARILDI"
Enes Güran, annesinin bu sözlerini duyunca araya girdi ve annesinin ifadesinde bahsettiği kamu görevlisi hakkında hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı hemen müdahale etti ve Enes’e susmasını söyledi. Polis eşliğinde Enes dışarı çıkarıldı. Mahkeme başkanı, “Ben söyleyene kadar içeri almayın” dedi. Başka çıkmak istenen var mı dedi. Bu sırada Salim Güran da dışarı çıkmak istedi.
Sanık Yüksel Güran şöyle devam etti: "Narin o gece eve gelmedi. Size yemin ederim, eve gelmedi. Camiye gitti ve bir daha görmedim. O gün ne oldu? Diyorlar ki Salim ve Yüksel öldürdü, Enes de oradaydı. O zaman neden Nevzat arıyor? Niye Salim, ‘Kardeşimin karısıyla yatmışım,’ diyecek? Salim, seni 5 dakikada nasıl ikna etti? Sen o kadar korkak mısın?” (Bu sırada Yüksel Güran, Nevzat’a dönerek, konuşunca mahkeme başkanı araya girdi ve “Buraya bakın,” dedi)
Yüksel Güran kaldığı yerden devam etti: “Nevzat, neden madem o gün Salim, ‘Sen yaptıysan birlikte gidelim,’ demiyorsun? Onun avukatına da söylüyorum. Rojin’in babası için ağladım. Ama bir adam, Nevzat, 8 yaşındaki Narin’i çuvala koyuyor, dere kenarına götürüyor, 30 dakika ip arıyor, sonra suyun içine atıyor. Ardından namazını kılıyor, çayını içiyor, Narin için gözyaşı bile dökmüyor ama Nevzat’ı savunuyorsunuz. Bak, sen Ankara’dan gelmişsin, yetmedi, namusumuzu ortaya koyuyorsun. O Kur’an-ı Kerim’i nasıl dereye koyuyorsun? Nevzat, devlet seni koruduğu için rahat konuşuyorsun. Ama yukarıda Allah var. Kızım vahşice öldürüldü. Biz anneler birbirimizi biliriz. Ben 9 ay karnımda taşıdım.”
“Narin’in elinde benim saçım var, deniyor. Suçlamıyorum. Hiçbir anne böyle bir şey yapmaz. Anneler birbirini anlar. Ama burada bir kadın of, çok sıkıldım” diyor. Gelme o zaman. Ama dün bir anne bana ‘Başın sağ olsun’ dedi. Bu hoşuma gitti. Cezaevine girdiğimde bana ilk ne dediler biliyor musunuz? ‘Kaç çocuğun var, kaçı ölü?’ Elim ayağım titredi. ‘2 çocuğum ölü, 5’i sağ’ dedim. Çok ağır geldi. Hediye’nin çocukları annelerini hiç görmedi. Anasız babasız yaşıyorlar. Yukarıda Allah var. Ama burada nasıl bir mahkeme var, Rabbim de var. 'Kızımı unuttum, namusumun derdine düşmüşüm' dediler. Ben Güran ailesinde büyüdüm, sonra Arif’i seçtim. Doğru düzgün okumadım, Türkçe ile Kürtçe’yi karıştırıyorum. Cezaevine girdiğimde hepimiz umutluyduk ‘Nasıl olsa suçsuzuz, çıkarız,’ diye düşündük. ‘Narin’e dair bir şey çıkacak’ dedik. Ama avukatlar yanıma geldi ve o kadar şey söylendi ki. DNA belli değil dediler. O anda çöktüm. Güran ailesinin hepsini namusuyla suçladılar. İnsan suçsuz yere oturuyor. Sabah namazı okununca tek başıma abdestimi alıyorum, başımı havaya kaldırıyorum, gözyaşı döküyorum. Bu adam biliyor, ben Narin’e ne kadar düşkündüm. Hiçbir zaman ‘Neden ben?’ diye sormadı.
"AĞLASAK SUÇ"
“Ağlasak suç. Jandarma, ‘Çember daraldı,’ diyor. Biz de bir şey bulduklarını sandık. Ama cenaze günü beni aldılar. Geldiler yanıma, ‘Siz Narin’e ne yaptınız?’ dediler. Beni o kadar zalim gösterdiler ki. Ama Nevzat zavallı, öyle mi? Başkanım, kanunlara ve size sesleniyorum. Bir kere saçımı boyattım. Arif’i arayıp, ‘Saçımı boyatacaklar’ dedim. Ama geldiler ve saçımı nasıl boyattığımı bile beni suçlamak için kullandılar. Bu kadar vicdansız insan var mı? Güran ailesi ne yaptı? Salim’e ne dediler? ‘Tarlaya güveniyorsun’ diye parmak sallaya sallaya konuştular. Ben bu ailenin içine girdiğimden beri o tarlanın borcunu bankaya ödüyoruz. Bu sene bitti, ama o da zehir oldu. Nevzat sürekli o köyde dolaşıyor, ama bir yararı yok. Hepsi Güran'ların. Bu yaşa geldiler, bir metre toprakları yok. Bir ev yaptılar, şimdi o da gitti. Güran ailesi ona ne yaptı? Niye bir gün onların boynuna bir şey atmadılar? Hepsi kendi imkanlarıyla oluyor.
Bizim ne kötülüğümüz var? Bütün Güranların hayatını zindan etti. Çocuklar annesiz babasız büyüyor. Baro avukatları konuşuyor, ama ben okumadım. Zekiyim. Kızımı Maşallah'a gönderiyorum, evet, dedim. Narin’e kızsam bile bir şey görse, küçükken bile Maşallah'a bırakıyorduk. Narin evde kalmıyordu çünkü evde erkek çocuklar vardı. Bu yüzden Narin’i Maşallah'a bırakıyordum. Komutana, ‘Neden Salim’e gitmiyor?’ dediğimde, ‘Narin orayı istiyor’ dedim. Ama orayı silmişler. Evde erkek çocuklarım olduğu için Narin’i Maşallah'a bırakıyordum.
Biz Narin’e neden zarar verelim? Enes ne yaptı da kızımı öldürsün? Telefon kullanmıyorum, doğru. Vaktim yok. TikTok’a girmiyorum. Bahçe ile ilgileniyorum. Sabah 5’te kalkıyorum, 5 kilo bamya için. Bir kadının gözü dışarıda olsa sabah kalkar mı? Bahçeden çıkan ürünleri herkese satıyorum. Parasını da çocukların okulu için biriktirecektim. Senin ne hakkın var? Şu an devlet onu koruyor. Neden Güran ailesinden birini korumuyor? Onun karısı Gazal niye yok? Bizim 15 senelik suyumuz onun evi yüzünden gitti. Hakkımı helal etmiyorum.
“Sen Güranların hakkını nasıl ödeyeceksin? Rabbim sana bunu sormayacak mı? Ben o cezaevinden bir gün çıkacağım. Beni o kadar zavallı göstermişsiniz ki. Bu salonda Nevzat için ağlayan var, ama kimse bu anneyi düşünmüyor. İnsanlar o kadar zalim olmuş ki!” Mahkeme Başkanı'nın “Yani suçlamaları kabul etmiyorsun?” sözlerine karşılık da Yüksel Güran, "Hüküm sendedir" ifadesini kullandı.
MAHKEME BAŞKANI: GECE KARARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ
Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili görülen ve 3'üncü günde de devam eden davanın 2'nci duruşmasına, saat 16.00'a kadar ara verildi. Aranın ardından duruşma tekrar başladı. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "Bu gece duruşma bitecek ve gece kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
"KIZINI MI BOĞDU YOKSA OĞLUNU MU KORUYOR"
Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu da şunları söyledi: "Sayın Başkan, anneye yöneltilen suçlama nedir? Anne, sadece jandarmanın niyet okuması nedeniyle tutuklu durumda. Yüklenen suç, mevcut delillerle ilişkilendirilmelidir. Peki burada hangi delille ilişkilendiriyorsunuz? Kızını mı boğdu, yoksa oğlunun eylemi gerçekleştirdiğini düşünüp onu mu koruyor? Kimi koruyor?
Olayla ilgili bir mekan belirlenmiş. Anne ile konuştuğunuzda, Narin’in hassas bir kız olduğunu söylüyor. Çünkü anne, Tülin’e elbise giydirememişti. Bu nedenle güzel elbiseler giydirip saçlarını taradığı kişi Narin oldu. Ancak bir cani, onu hayattan kopardı.
Bu dosyada yer alan dört sanık, kolluk kuvvetlerinin yeterince uzmanlaşmamış olmasının sıkıntısını yaşıyor. İlk ihbar çok önemliydi. İlk olarak jandarma personeli ile görüşen Salim Güran’dı. Bu görüşmenin kayıtları mevcut. Hatta kırmızı bir arabadan bahsediliyor. Eğer jandarma personeli bu bilgiyi aldıysa neden bir tutanak tutulmadı? Ama başka konularla ilgili tutanaklar tutulmuş.
Jandarma tutanaklarına göre Narin’in son görüldüğü yer Hüseyin Güran’ın evi olarak gösteriliyor, yani daha sonra da hep yine Güranların evleri gösteriliyor. Ancak kamera kayıtlarına göre Narin’in son görüldüğü yer, Nevzat Bahtiyar’ın evine yakın bir bölge. Buna dair bir tutanak yok.
Bu durumda, devletin saygınlığına gölge düşmedi mi? Bu kusurun faturasını aileye kesemeyiz. Eğer burada hukuka aykırı bir karar verilirse, adalet sarsılır. Bu durumun ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyoruz."
"MÜVEKKİLİMİN İFFETİYLE OYNANDI"
Demiroğlu, şöyle devam etti: "Sayın Başkan, Nevzat şunları söyledi: 'Salim yolda beni durdurdu, Narin’i bana verdi, eliyle dereyi işaret etti ve ben de o şekilde cesedi oraya koydum.' Ancak daha sonra Nevzat ifadesini değiştirdi. Şöyle dedi: 'Aslında geri döndüm. Cesedin kafasında çuval olduğu için savunma refleksiyle köy dışında bir yerden aldım ve inşaat malzemelerinde kullandığım bir çuvala koyup götürdüm.
Bu ifadeler, ne akla ne mantığa ne de diğer beyanlara uyuyor. Orada birilerinin görme ihtimali var. Ancak her ne olduysa Nevzat beyanlarını tekrar değiştirdi. Şöyle dedi: 'Ahırın orada Salim bana cesedi teslim etti. Daha sonra Salim beni tepeden çağırdı. O sırada odada kimse yoktu. Narin’in ağzından köpük geliyordu. Cesedi kucağımda taşıyarak kendi ahırıma götürdüm ve oraya attım.
Ancak cesedi tam olarak nereden teslim aldığını açıkça belirtemedi. Bu noktada birçok ahır senaryosu ortaya atıldı. Müvekkilimin iffetliyle oynandı. Ancak Nevzat’ın HTS kayıtlarına baktığımızda, söylediklerinin maddi gerçekle uyuşmadığını görüyoruz. Ayrıca Nevzat’ın Salim’i 'su bahanesiyle' aradığı da kayıtlarda mevcut. Bu durumun dikkatlice incelenmesi ve gerçeklerle örtüşmeyen ifadelerin dikkate alınmaması gerektiğini düşünüyoruz."
4 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.