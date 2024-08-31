NATO, 30 Ağustos paylaşımını silip farklı bir fotoğrafla yeniden paylaştı Merkezi İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. İlk olarak bir Türk askerinin Afrin'de nöbet tuttuğu bir kareyle kutlama mesajını yayınlayan NATO, daha sonra fotoğrafı değiştirdi.

Ajanslar Giriş: 31.08.2024 - 16:01 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:01 facebook

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