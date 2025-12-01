Habertürk
        Haberler Dünya "NATO daha agresif olmalı" sözlerine tepki | Dış Haberler

        "NATO Rusya'ya karşı daha agresif olmalı" sözlerine tepki

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Askeri Komitesi Başkanı Giuseppe Cavo Dragone'nin Rusya'nın sözde "hibrit saldırılarına" karşı NATO'nun daha agresif davranması gerektiğine dair ifadelerine tepki gösterdi. Zaharova, söz konusu açıklamaları "son derece sorumsuz" olarak nitelendirdi.

        Giriş: 01.12.2025 - 18:39 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:39
        "NATO daha agresif olmalı" sözlerine tepki
        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Rusya’ya karşı daha agresif davranması gerektiği şeklindeki açıklamaların "Ukrayna krizini çözme çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim" olarak değerlendirdi.

        Zaharova, NATO Askeri Komitesi Başkanı Giuseppe Cavo Dragone’nin Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Rusya’nın sözde "hibrit saldırılarına" karşı NATO’nun daha agresif davranması gerektiği yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

        Bu tür söylemlerin uluslararası güvenliği doğrudan olumsuz etkilediğini belirten Zaharova, söz konusu açıklamaları "son derece sorumsuz" olarak nitelendirdi.

        Zaharova, "Bunu, Ukrayna krizini çözme çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak görüyoruz. Bu tür açıklamalarda bulunanlar, ittifak üyeleri de dahil olmak üzere ortaya çıkan riskleri ve olası sonuçları anlamalıdır." ifadelerini kullandı.

        NATO’nun uzun süredir gerçek niyetlerini gizlemediğini kaydeden Zaharova, ittifakın Rusya’yı "saldırgan nükleer söylem" ve kanıtı olmayan "hibrit saldırılarla" suçlamaya devam ettiğini söyledi.

        Zaharova, NATO ülkelerinde "Rusya’nın yakın tehdit oluşturduğu" yönünde oluşturulan atmosferin olumsuz durumu daha da körüklediğini dile getirerek, Brüksel’in "NATO’nun tamamen savunma amaçlı ittifak" olduğu tezinin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

