NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor

NATO Dışişleri Bakanları, 24-26 Haziran'da yapılacak zirvenin hazırlıklarını ele almak, transatlantik bağı kuvvetlendirmek, İttifak'ı daha güçlü, caydırıcı ve sorumluluğun adil paylaşıldığı bir örgüt haline getirmeyi tartışmak üzere ikinci günde yeniden toplandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarını 3-4 Nisan'da bir araya getiren toplantının ikinci gününün açılışında yaptığı açıklamada, 24-26 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkların ele alınacağını ifade etti.

Rutte, oturumda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da bulunduğunu belirterek, "AB savunma konusundaki çabalarını önemli ölçüde artırıyor ve sanırım hepimiz bunu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

AB'nin 20 Mart'ta açıkladığı savunmada 2030 hedefli yeni yol haritası Beyaz Bülten'i "önemli bir dönüm noktası" olarak tanımlayan Rutte, "Şimdi bunun uygulanmasında daha yakın bir işbirliği için sabırsızlanıyoruz. AB ayrıca, Ukrayna'yı desteklemede daha büyük bir rol oynamayı hedefliyor." diye konuştu.

Rutte, tüm müttefiklerin yük paylaşımını adil biçimde yapması gerektiğini vurgulayarak, "ABD'nin güçlü transatlantik ittifakımıza olan bağlılığının devam etmesi, güvenliğimizin temel taşı olmayı sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Genel Sekreter, Lahey zirvesinde Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki bağların güçlendirilmesi, NATO'yu daha güçlü, yükün daha adil paylaşıldığı ve caydırıcılığı daha yüksek bir ittifak haline getirmenin tartışılacağını vurguladı.

Dün başlayan toplantıya ABD'deki Donald Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Marco Rubio ilk kez katılıyor.

Rubio, toplantı girişinde yaptığı açıklamada Avrupalı müttefiklerin savunmaya daha fazla harcama yapması ve skalayı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarması gerektiği mesajlarını verdi.

Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Fidan, dün Rubio'nun da aralarında olduğu birçok mevkidaşı ile ikili görüşmeler de yaptı.