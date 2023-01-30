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NATO'nun eski komutanlarından Petr Pavel, Çek Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu

NATO’nun eski generallerinden Petr Pavel, popülist rakibi Andrej Babis'i geride bırakarak Çek Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı oldu.

BBC TÜRKÇE

NATO’nun eski generallerinden Petr Pavel, popülist rakibi Andrej Babis'i geride bırakarak Çek Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Ülkenin istatistik kurumu tarafından yayımlanan ilk verilere göre 61 yaşındaki Pavel, oyların yüzde 57,6’sını aldı.

2017-2021 yılları arasında başbakanlık yapan Babis, destekçilerine yaptığı konuşmada yenilgiyi kabul etti.

Pavel ise, Mart ayında koltuğunda ikinci dönemi sona erecek Milos Zeman’ın yerini alacak.

Babis ile Pavel arasında ikinci tura kalan seçim, kamuoyunda popülist oligarşi ile liberal demokrasi arasındaki yarış olarak okundu.

Seçim sonuçları öncesinde liderlere yönelik ölüm tehditleri de gündem olmuştu. Rus arama motoru Yandex sunucuları aracılığıyla açılmış sahte web siteleri ve e-postalarla Pavel’in öldüğü yönünde haberler dolaşıma girmiş; Pavel, ise bu hafta başlarında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu dedikoduları yalanlamıştı.

Ölüm tehditleri alan Babis de, birkaç gün öncesinde tüm seçim programını iptal etmişti. Babis, rakibi hakkındaki yalan haberleri de kınamıştı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Cumartesi günü bir konuşma yapan Pavel, doğrunun, itibarın, saygının ve alçakgönüllülüğünün galip geldiğini söyledi.

Çeklerin büyük çoğunluğunun bu değerleri paylaştığını belirten Pavel, “Bunları politikaya yeniden sokmanın vakti geldi” dedi.

Pavel, ülkesinin NATO ve AB’ye olan üyeliğini güçlü bir şekilde savunuyor. Ayrıca, seçim kampanyasında komünist rejime karşı Kadife Devrimi’nin öncülerinden ve Çek Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Vaclav Havel’i de sık sık andı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tebrik ettiği Pavel'in “Avrupa değerlerine olan güçlü bağlılığını" memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de dahil olmak üzere pek çok ülke lideri de Pavel’i tebrik etti.

Kendisi de Batı yanlısı liberal bir politikacı olan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da, mevkidaşının zaferini sürpriz bir şekilde onunla sahneye çıkarak kutladı.

1961 doğumlu Pavel, 2012-2015 yılları arasında da Çek Cumhuriyeti'nin Genel Kurmay Başkanı, 2015-2018 yılları arasındaise NATO Askeri Komitesi Başkanı olarak görev yaptı.

Pavel, Cumhurbaşkanlığı görevini 9 Mart'ta alacak

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