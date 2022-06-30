ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları satmalıyız 0:00 / 0:00

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İşte ABD Başkanı Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO hiç olmadığı kadar birlik halinde.

ABD söylediğini yapıyor. NATO'nun sınırlarının her bir karışını koruyacağız.

Romanya'da bir tümenimizi muharebeye hazır halde tutuyoruz. Dünya değişiyor. Biz de buna adapte oluyoruz. Rusya'nın saldırganlığına vermiş olduğumuz yanıt da bunun bir göstergesi. NATO Ukrayna'nın her zaman yanında.

600'ün üzerinde tank, füzesavar sistemleri, füze sistemleri, gelişmiş hava sistemleri... Bunların hepsini Ukrayna'ya yardım ediyoruz. Ben göreve geldiğimden bu yana Ukrayna'ya 7 milyar dolarlık yardım yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.

Bizim pasifikteki ortaklarımız da ilk defa NATO'nun zirvesine katıldılar. Bunlar çok önemli.

Artık ülkeler altyapı ihtiyaçlarını çok daha ileri bir şekilde karşılayacak.

Diğer taraftan Rusya'nın petrol ve gazının başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Putin'in bundan para kazanmasını istemiyoruz. ABD gıda güvenliği konusunda da adım atmakta. Çünkü bu gıda krizi de Rusya'nın saldırısı sonrasında meydana geldi.

Gaz fiyatlarının ve gıda krizinin ortaya çıkmasının tek nedeni Rusya'dır.

Transatlantik ittifakı olarak bizi bölmek istiyorlar. Ancak tam tersi ortaya çıktı. Biz NATO'yu çok daha güçlü bir hale getiriyoruz. Şimdi İsveç ve Finlandiya NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın. Bu ülkelerin katılması ile birlikte çok daha güçlü olacağız. Biz realiteyi göğüslemek üzere gereken her yere gidiyoruz.

SORU - CEVAP BÖLÜMÜ

ABD son dönemde aldığı kararla kürtajı yasal olmaktan çıkaran bir adım attı. Kamuoyunun yüzde 85'i ABD'nin bu kararının yanlış olduğunu iddia ediyor. Tüm bunların ışığında bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

ABD geriye gitmiyor. Bizim ekonomimiz dünyadaki en yüksek ekonomi. ABD Yüksek Mahkemesi böyle bir karar aldı. Bizim inandığımızın aksine bir karar aldı, insanların kişisel haklarını da ihlal eden bir karar aldı.

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin sormak istiyorum.

Ukrayna'daki savaş Rusya ile olan bir savaş. Şu anda baktığımız zaman Ukrayna ekonomik anlamda son 15 senedeki kazançlarının bir kısmını kaybetti. Diğer yandan Rusya ülkeye ciddi biçimde de zarar verdi. Ancak askeri teçhizat açısından birçok ihtiyaçları da var. Bugün Ukrayna Yılan Adası'nı da geri kazandı. Ukrayna Rusya'ya gerçekten önemli bir sıkıntı yarattı. Bütün dünya Rusya'ya hangi gözle bakıyor? Bir ülkeyi işgal etmeye çalışıyorsunuz. Buradaki önemli nokta şu: Ukrayna'nın ortaya koyduğu bir cesaret var. Tabii ki bu iş nereye varır bilmiyorum ancak Rusya'nın Ukrayna'yı Ukrayna'da yeneceği bir senaryo düşünmüyorum.

Rusya'nın petrol ihracatı ile alakalı sınır getirme kararı aldınız. Bu üst sınırın ABD'deki petrol fiyatlarını aşağı çekebileceğini düşünüyor musunuz?

Sorunuzun ikinci kısmı 'Aşağı çeker mi?' şeklinde. Savaş fiyatları yukarı çıkardı. Tüm dünyadaki sürücüler bu savaşa bu parayı ödemeye daha ne kadar devam edecek? Rusya Ukrayna'yı alıp ötesine de geçmeye çalışıyor aslında. Biz NATO'yu güçlendirmeye devam edeceğiz. Dört bir yanda. Kısa zaman önce de bunu dile getirdim "Dünya'nın Rus petrolü için ödediği fiyata kısıtlama getirmemiz gerekiyor" dedim. "Sigorta sisteminden de çıkarmalıyız ki müşteri bulamasınlar" demiştim. Şu anda petrolün fiyatı oldukça yüksek. Rusya bu yüksek fiyatlardan satmamalı. Bizim bir mekanizma üzerinde anlaşma yapmamız lazım. Bu sayede de benzinin fiyatını petrolün fiyatını aşağı çekmemiz lazım. Kongre içerisinde de bunu ortaya koydum. Petrol üzerindeki verginin alınmaması gerektiğini söyledim. Elbette eyaletler bu kararı verirse bir düşüş olacak galon başına. Gıda krizinin ortaya çıkma sebebi de Rusya'dır. Rusya Ukrayna'nın hububat ihracatına izin vermiyor. Bu yüzden gıda sıkıntısı var. Bunların da hepsinin fiyatlara etkisi var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-16 konusunda hangi isteklerini kabul ettiniz?

Bu F-16 jetlerinin modernizasyonunu çözmemiz gerekiyor. Türkiye'ye F-16'yı satmalıyız. Ben Aralık ayından bu yana pozisyonumu da çok değiştirmedim. Kongre'nin onayına ihtiyaç var ve alacağımızı da düşünüyorum.

Ukrayna'ya ikinci tur yardımı neden yapıyorsunuz? Kazanamayacağını düşündüğünüz için mi?

Bu savaş yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor ancak er ya da geç bitecek. Bizim şunu sağlamamız lazım. Ukraynalıların ihtiyaçlarını karşılamaları için ihtiyaçları olanları vermemiz lazım. Yardımlarımız olacak. Bunun içerisinde savunma sistemleri de olacak.

Birçok demokrat kürtaj yasası ile alakalı acil durumu ilan etmenizden yana...

Bu noktada yapmamız gereken şu: Bu karar çok farklı etkileri olabilecek bir karar. Dolayısıyla ben eyalet valileri ile de görüşeceğim. Hangi adımların atılacağını belirlememiz lazım. Kanunlarda da bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bir şey yapmamız gerekiyor.

Kürtaj ile ilgili Yüksek Mahkeme'nin bağımsız ve tarafsızlığı konusunu nasıl ele alıyorsunuz?

Ben ABD Başkanı'yım. Bu konu da adım atmada belli bir yere getiriyor beni tabii ki. Sadece seçme hakkı ile alakalı değil. Kimle evleneceğiniz ve pek çok konuda da sıkıntılı karar var. Bunların hepsi özel hayatla alakalı kararlar. 19. ve 40. anayasa maddeleri ile ilgili çok şey okudum. Ben gerçekten kendimi ABD Başkanı olarak güçlü hissediyorum. Adımlar atabilirim, kamuoyunu da yönlendirebilirim. Çünkü bir şeye inanıyorsanız o zaman oy kullanarak bunun karşısında durun.