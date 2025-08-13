Nazan Öncel'den 6 bin fidanlık girişim

Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları, Türkiye'nin ciğerlerini takıyor, geleceğimizi tehdit ediyor. Yangınların ardından ortaya çıkan görüntüler oldukça üzücü... Şarkıcı Nazan Öncel, yürek yakan orman yangınların ardından harekete geçti ve 6 bin fidanlık bir girişimde bulundu.

"DOĞA BİZE EMANET"

"Elini kalbine koyan gelsin" diyerek sevenlerini de fidan bağışına davet eden Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Son günlerde ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız, nefesimiz yandı. Kuşların yuvası, hayvanların evi, bizim nefesimiz küfe döndü. Bir can kaybı yok deniyor. Nasıl olmaz? O güzelim kuşlar, sincaplar, canım çiçekler, ağaçlar, emekçiler, analar, babalar, canlarımız... Ne ocaklar söndü ne yürekler yandı. Bu yaraları biraz olsun sarmak için kendi adıma 6 bin fidanlık bir girişimde bulundum. Her bir fidan, geleceğe diktiğimiz bir umut demek. Elini kalbine koyan gelsin. Toprağa yeniden hayat verelim. Ormanlarımızı hep birlikte geri getirelim çünkü doğa bize emanet.

Fotoğraflar: DHA, AA, Instagram