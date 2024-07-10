Nazan Öncel'in yeni şarkısına Selda Bağcan'dan büyük alkış
Nazan Öncel'in yeni şarkısı 'Seviyore Mi'ye Selda Bağcan'dan büyük alkış aldı
'Seviyore Mi' isimli yeni şarkısının teaser'ını hayranlarıyla paylaşan Nazan Öncel, gelen olumlu yorumların ardından sürpriz bir telefonda aldı.
Nazan Öncel'i telefonla arayan Selda Bağcan; "Şarkıyı çok beğendim ben de böyle bir' şarkı isterim Nazom" diyerek sanatçıyı tebrik etti. Öncel de; "Seve seve kıymetlim, istediğin bir' şarkı olsun, bütün şarkılarım sana feda olsun" yanıtını verdi.
'Seviyore Mi' şarkısına bir paylaşımda Ali Sunal'dan geldi. Sunal, sosyal medya hesabından şarkının teaser'ını paylaşıp, "Hayırlı olsun Nazan Öncel" notunu düştü.