'Nazarin'in kamera arkası 0:00 / 0:00

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Küratörlüğünü Hector Orozco'nun üstlendiği 'Nazarin' filminin, kamera arkası sergisi, Madrid'in ardından ilk kez İstanbul Sinema Müzesi'nde sinemaseverlerle buluştu.



Manuel Alvarez Bravo tarafından çekilen orijinal negatiflerden basılan fotoğrafların yer aldığı sergi, Nazarin filminin 1958'te kullanılan tanıtım materyalleri, kamera arkası ses kayıtları ve videolardan oluşan 131 parça eseri içeriyor.



Serginin açılışında konuşan Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 salgının ardından normalleşmenin çok hızla ilerlediğini ve bu durumun kültür sanat alanına da yayıldığını söyledi. Ersoy, İstanbul'un dünyanın kültür başkentlerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti;

"Bunu uluslararası etkinliklerle taçlandırmak da bizim öncelikli görevimiz. Bu sergiye de Meksika Büyükelçiliğine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Luis Bunuel, İspanyol asıllı bir yapımcı. Sürrealist sinemanın en önde gelen isimlerinden. 'Nazarin' sergisindekiler de 1958'te çekmiş olduğu filmin back stage görüntüleri ki, o da Meksika'nın en önemli fotoğraf sanatçılarından Manuel Alvarez Bravo tarafından çekilmiş fotoğraflar. Madrid'ten sonra ikinci durak olarak İstanbul'un seçilmiş olması bizi çok sevindiriyor."

İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin birçok şehrinde kültür sanat etkinliklerinin gittikçe artacağını vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, "Biliyorsunuz Beyoğlu Kültür Yolu birçok yapımı restorasyonla ve 3 yıl önce başlayan bir çalışmaydı. Restorasyonlar tamamlandı. Binalar hızlı bir şekilde hizmete giriyor. Atatürk Kültür Merkezi'ni de 29 Ekim'de hizmete açıyoruz ve çok büyük etkinliklerle Beyoğlu Kültür Yolu'nun ikinci aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.



Açılışa katılan Meksika'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ise Luis Bunuel gibi çok önemli bir İspanyol yönetmenin Meksika'da çektiği filmin bu sergisinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti. Sergiye konuk olan sinema yazarı Atilla Dorsay ise yaptığı açıklamada, büyük bir şevk ve mutlulukla sergiye geldiğini belirterek, sergiyi iki kültürün buluşması olarak tanımladı.

Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Televisa Vakfı (Fundacion Televisa), Meksika Büyükelçiliği, Film Yönetmenleri Derneği ve İstanbul Sinema Müzesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Sergi süresince 'Nazarin' filminin yanı sıra Luis Bunuel'in ünlü filmleri 'Unutulan' (1950), 'O' (1952), 'Bir Suçun Denemesi' (1955), 'Viridiana' (1961) ve 'Yok Edici Melek' (1962) filmleri de tarihi Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek. Sergi, 21 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

'Nazarin' Hakkında;

Benito Perez Galdos romanından uyarlanan ve Meksika'da yaşayan bir rahibin iç sorgulamalarını konu alan 'Nazarin', Luis Bunuel tarafından 1958'de Meksika'da çekildi.

Bunuel'in en şahsi filmlerinden biri olarak tarihe geçen 'Nazarin', aynı yıl Cannes Film Festivali'nde Uluslararası Ödüle layık görüldü.

'Nazarin', 60 yıl sonra yeniden restore edilerek 2019'da bir kez daha Cannes Film Festivali'nde izleyiciyle buluşmuştu.