Nazilli'de iki otomobil çarpıştı: Sürücüler hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
Giriş: 14.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:36
Nazilli’ye bağlı Yazırlı Mahallesi yolundan çıkan M.C.'nin kullandığı otomobil, Bozdoğan'dan Nazilli yönüne doğru ilerleyen P.Ş.U.'nun kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden yaralı olarak çıkarılan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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