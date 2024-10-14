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        Haberler Gündem Güncel Nazilli'de iki otomobil çarpıştı: Sürücüler hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Nazilli'de iki otomobil çarpıştı: Sürücüler hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:36
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        Nazilli'de iki otomobil çarpıştı: Sürücüler hastaneye kaldırıldı
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        Nazilli’ye bağlı Yazırlı Mahallesi yolundan çıkan M.C.'nin kullandığı otomobil, Bozdoğan'dan Nazilli yönüne doğru ilerleyen P.Ş.U.'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden yaralı olarak çıkarılan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        #Nazilli
        #Aydın
        #trafik kazası
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