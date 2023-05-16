Yıllardır birlikte olduğu Hacı Sabancı ile 10 Ekim 2021'de nikah masasına oturan ve Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle düğününü gerçekleştiren Nazlı Sabancı Kayı, son paylaştığı pozuyla eleştiri oklarının hedefi oldu.