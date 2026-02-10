Canlı
        NBA All Star 2026 Takvimi: NBA All Star ne zaman yapılacak?

        NBA All Star 2026 Takvimi: NBA All Star ne zaman yapılacak?

        NBA'de istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken milli basketbolcu Alperen Şengün, All-Star seçilip seçilmediği yönündeki soru işaretlerine net yanıt verdi. İlk açıklanan listelerde yer almayan genç yıldız, sezon genelindeki yükselişiyle değerlendirmeye alındı ve ligdeki en özel organizasyonlardan biri olan All-Star sahnesine adını yazdırmayı başardı. Basketbolseverler şimdi, Alperen'in sahne alacağı All-Star maçının tarihi ve formatını merak ediyor. İşte detaylar...

        Giriş: 10.02.2026 - 18:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:29
        Türk basketbolunun NBA’deki en güçlü temsilcilerinden biri olan Alperen Şengün, bu sezon gösterdiği üstün performansın karşılığını bir kez daha aldı. Houston Rockets’ta takımının hücum yükünü sırtlayan milli oyuncu, üst üste ikinci kez All-Star kadrosuna seçilerek kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Los Angeles’ta düzenlenecek dev organizasyon öncesinde “All-Star maçı ne zaman, Alperen hangi takımda oynayacak?” soruları da gündemin üst sıralarına yükseldi. İşte merak edilenler...

        ALPEREN ŞENGÜN 2. KEZ ALL STAR'DA

        2025 NBA All-Star’da da yer alan Alperen, böylece üst üste ikinci kez bu onuru yaşadı. Bu sezon 20.8 sayı, 9.4 ribaund, 6.3 asist ortalamasıyla oynayan Alperen, son olarak takımının Oklahoma City Thunder’ı deplasmanda 112-106 yendiği maçta 17 sayı, 12 ribaund, 11 asistle kariyerinde 10. kez ‘triple-double’ yaptı.

        NBA ALL - STAR 2026 TAKVİMİ

        Bu yıl All-Star hafta sonu, Los Angeles Clippers'ın yeni teknoloji harikası salonunda gerçekleştirilecek:

        Tarih: 13 - 15 Şubat 2026

        Yer: Intuit Dome (Los Angeles Clippers'ın yeni evi), Los Angeles, California.

        Ana Maç: 15 Şubat Pazar (TSİ 16 Şubat Pazartesi)

