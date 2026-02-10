Türk basketbolunun NBA’deki en güçlü temsilcilerinden biri olan Alperen Şengün, bu sezon gösterdiği üstün performansın karşılığını bir kez daha aldı. Houston Rockets’ta takımının hücum yükünü sırtlayan milli oyuncu, üst üste ikinci kez All-Star kadrosuna seçilerek kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Los Angeles’ta düzenlenecek dev organizasyon öncesinde “All-Star maçı ne zaman, Alperen hangi takımda oynayacak?” soruları da gündemin üst sıralarına yükseldi. İşte merak edilenler...