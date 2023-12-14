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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Antetokounmpo'nun kariyer rekoru kırdığı maçta Bucks kazandı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Antetokounmpo'nun kariyer rekoru kırdığı maçta Bucks kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 64 sayıyla kariyer ve kulüp rekoru kırdığı maçta Indiana Pacers'ı 140-126 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:02 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:04
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        Antetokounmpo'dan kariyer rekoru!
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        NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi. Antetokounmpo'nun 64 sayı, 14 ribaunt ve 3 asistle yıldızlaştığı mücadelede Bucks, Pacers'ı mağlup ederek sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

        Bucks'ta Damian Lillard 21 sayı, 4 ribaunt ve 6 asist, Bobby Portis ise 19 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

        Tyrese Haliburton ve Myles Turner'ın 22'şer, Bennedict Mathurin'in 14 sayılık performansları Pacers'ın 9. yenilgisini önleyemedi.

        ALPEREN ŞENGÜN'LÜ ROCKETS GALİP GELDİ

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'ı 117-104 mağlup etti.

        Bu sezonki 12. galibiyetini elde eden Rockets'ta Tari Eason, 25 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaparken, Alperen Şengün 9 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistlik katkı verdi.

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        Grizzlies'ta Jaren Jackson'un 44 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik üstün performansıyla, Derrick Rose'un 19 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistlik katkısı, sezonun 17. mağlubiyetine engel olamadı.

        SONUÇLAR

        Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 122-142

        Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-129

        Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 135-128

        Miami Heat-Charlotte Hornets: 115-104

        San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 119-122

        Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 140-126

        Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 117-104

        Utah Jazz-New York Knicks: 117-113

        Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 112-116

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