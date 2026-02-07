Habertürk
        NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 5. galibiyet - Basketbol Haberleri

        NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 5. galibiyet

        NBA'de Boston Celtics, Miami Heat'i 98-96 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:54 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:54
        Celtics'ten üst üste 5. galibiyet
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat’i 98-96 mağlup eden Boston Celtics, üst üste 5. maçından galibiyetle ayrıldı.

        Celtics'in 22 sayılık farktan döndüğü maçta Jaylen Brown 29 sayı, 7 ribaunt, Payton Pritchard 24 sayı, Derrick White 21 sayı, 5 asistle oynadı.

        Takas sonrası Celtics'te ilk maçına çıkan Nikola Vucevic, 11 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

        Davion Mitchell'in bitime 2.7 saniye kala 3 sayılık atıştan yararlanamadığı Heat'te, Andrew Wiggins 26, Norman Powell 24 sayıyla skora katkı verdi.

        KNICKS'İ PISTONS DURDURDU!

        Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, sahasında New York Knicks'i 118-80 mağlup ederek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

        Ev sahibi ekipte Daniss Jenkins 18, Tobias Harris ve Isaiah Stewart 15'er sayıyla galibiyette önemli rol aldı.

        Konuk takımda 3 oyuncunun çift hanelere ulaşırken Mikal Bridges 19, Jalen Brunson 12, Jordan Clarkson 11 sayı kaydetti.

