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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Heat, Hawks'ı uzatmalarda yenerek play-off turuna kaldı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Heat, Hawks'ı uzatmalarda yenerek play-off turuna kaldı!

        NBA'de play-in maçında Miami Heat, uzatmalarda Atlanta Hawks'ı 123-114 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:22
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        Miami Heat, Hawks'ı yenerek play-off'a kaldı!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Miami Heat, uzatmalarda Atlanta Hawks’ı 123-114 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

        State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Tyler Herro 30 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt; Andrew Wiggins 20 sayı, 8 asist ve 8 ribaunt; Bam Adebayo ise 17 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

        Hawks'ta Trae Young’ın 29 sayı, 11 asisti ve Onyeka Okongwu’nun 28 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        Miami Heat, play-off turunda Doğu Konferansı’nı lider tamamlayan Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak.

        NBA tarihinde sezonu 10. sırada tamamlayıp play-off’lara yükselen ilk takım olan Heat, ayrıca iki deplasman galibiyetiyle bu başarıya ulaşan ilk ekip olmayı başardı.

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