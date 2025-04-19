NBA'de Heat, Hawks'ı uzatmalarda yenerek play-off turuna kaldı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Miami Heat, uzatmalarda Atlanta Hawks’ı 123-114 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Tyler Herro 30 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt; Andrew Wiggins 20 sayı, 8 asist ve 8 ribaunt; Bam Adebayo ise 17 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Hawks'ta Trae Young’ın 29 sayı, 11 asisti ve Onyeka Okongwu’nun 28 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.