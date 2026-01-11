Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Hornets, Jazz'ı 55 sayı farkla yendi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Hornets, Jazz'ı 55 sayı farkla yendi!

        NBA'de Charlotte Hornets, deplasmanda Utah Jazz'ı 55 sayı farkla 150-95 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 11.01.2026 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'de Hornets, Jazz'ı 55 sayı farkla yendi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, deplasmanda Utah Jazz'ı 55 sayı farkla 150-95 mağlup etti.

        Delta Center'da Jazz'a konuk olan Hornets, 9 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı maçı farklı kazanarak 14. galibiyetini aldı.

        Hornets'ta Tre Mann 20, Brandon Miller 18 ve LaMelo Ball 17 sayıyla oynadı.

        Sezonun 25. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Brice Sensabaugh 26 ve Isaiah Collier 17 sayı üretti.

        SPURS, CELTICS DEPLASMANINDA KAZANDI

        San Antonio Spurs, TD Garden'da konuk olduğu Boston Celtics'i 100-95 yendi.

        Spurs'te Victor Wembanyama ve De'Aaron Fox 21'er sayıyla sezonun 27. galibiyetini aldı.

        Bu sezon 14. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Derrick White 29 ve Jaylen Brown 27 sayı kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda Şehir Plancısı kadın fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı; yaşam mücadelesi veriyor

        BEYOĞLU'nda öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kafeteryadan çıkan Şehir Plancısı Kardelen K.Ç. (27), iş yerine doğru yürümeye başladı. Kadın kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen K.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        İran'daki protestolarda son durum ne?
        İran'daki protestolarda son durum ne?
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        Esir liderler
        Esir liderler
        "İsrail yüksek alarmda"
        "İsrail yüksek alarmda"
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Trump: ABD yardım etmeye hazır