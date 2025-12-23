NBA'de rekorların gecesi! Shai Gilgeous-Alexander ve Kon Knueppel tarihe geçti NBA'de Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'i 119-103 mağlup ederken, Shai Gilgeous-Alexander üst üste 100 maçta 20 ve üstü sayı kaydederek NBA tarihine geçti. Charlotte Hornets'ın çaylak oyuncusu Kon Knueppel ise NBA'de 100 üç sayı isabetine en hızlı ulaşan isim olarak adını tarihe yazdırdı.

