Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA
ABONE OL

NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı Pelicans maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 114-112 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 17 sayı, 11 ribauntla oynadı

NBA'de Rockets, Alperen'in
AA

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki mücadelede play-off iddiası kalmayan Rockets, ağırladığı Pelicans'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Porter 20 sayı, 6 asist ve Alperen 17 sayı, 11 ribaunt, 2 top çalmayla maçı tamamladı. Bitime 0.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle takımına galibiyeti getiren Jabari Smith de 11 sayı, 8 ribaunt üretti.

Pelicans'ta Brandon Ingram'in 31 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas'ın 22 sayı, 17 ribaunt, 4 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Washington Wizards'ı 117-94 yendiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 asist, 3 ribaunt, 2 top çalmayla bitirdi.

MAVERICKS, LAKERS'I SON SANİYE BASKETİYLE YENDİ

Batı Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Dallas Mavericks, Maxi Kleber'in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle Los Angeles Lakers deplasmanından 111-110 galip ayrıldı.

Luka Doncic'in yokluğunda 38 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Kyrie Irving, Mavericks'in skor yükünü çekti. Christian Wood 12 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 4 top çalma, maçın kahramanı Kleber ise 10 sayıyla oynadı.

Lakers cephesinde Anthony Davis 26 sayı, 10 ribaunt, D'Angelo Russell da 11 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

BULLS, TIMBERWOLVES'U 2 UZATMADA GEÇTİ

Chicago Bulls, normal süresi 113-113, ilk uzatma bölümü ise 123-123 tamamlanan Minnesota Timberwolves mücadelesini 139-131 kazandı.

Ev sahibi Bulls'un all-star oyuncusu DeMar DeRozan 49 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Zach LaVine de 39 sayı, 5 asistle DeRozan'a eşlik etti.

Timberwolves'ta Mike Conley 28 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, Jaden McDaniels 25 sayı, 6 ribaunt ve Rudy Gobert 21 sayı, 19 ribaunt, 5 blokla oynadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 82-121

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 127-119

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 117-94

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 139-131 (uzatmada)

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 114-112

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 120-126 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 112-126

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 110-111

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final'de!
BASKETBOL Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final'de!
Basketbol'da haftanın fikstürü açıklandı!
BASKETBOL Potada haftanın fikstürleri
Bogdanovic, Atlanta Hawks ise sözleşme yeniledi
BASKETBOL Bogdanovic'e yeni sözleşme!
Chicago Bullsta sakatlığı süren Lonzo Ball, üçüncü kez ameliyata alınacak
BASKETBOL Lonzo Ball üçüncü kez ameliyata alınacak
Jokic double-double yaptı, Denver 4 maç sonra kazandı! NBA raporu..
BASKETBOL NBA'de gecenin raporu!
Valencia Basket: 82 - Fenerbahçe Beko: 80 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp
Anadolu Efes: 84 - Partizan: 97 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Clyburn'ün 22 sayısı Anadolu Efes'e yetmedi
Galatasaray final yolunu yarıladı! Galatasaray Çağdaş Faktoring: 74 - UMAR Reyer Venezia: 49 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Galatasaray final yolunu yarıladı!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta
BASKETBOL ING Kadınlar Basketbol'da 23. hafta
NBA'den Ja Morant'a 8 maç ceza
BASKETBOL NBA'den Ja Morant'a 8 maç ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.