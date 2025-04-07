NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta kazandı!

NBA'de 11 maç yapıldı. Warriors'a konuk olan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 19 sayı, 14 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

Üst üste 3 olmak üzere 52. galibiyetini alan Rockets'ta Dillon Brooks 24 ve Jalen Green 21 sayı kaydetti.

Sezonun 32. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 6'ncısı Warriors'ta Buddy Hield'ın 20 ve Brandin Podziemski'nin 19 sayı attığı mücadelede Stephen Curry ise 3 sayıda kaldı.

LAKERS, THUNDER DEPLASMANINDA KAZANDI Batı Konferansı üçüncüsü Los Angeles Lakers, deplasmanda lig lideri Oklahoma City Thunder'ı 126-99 mağlup etti. Lakers'ta Luka Doncic 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Austin Reaves 20 ve LeBron James 19 sayı buldu. REKLAM Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 26 ve Jalen Williams'ın 16 sayısı, sezonun 14. yenilgisini önleyemedi. JOKIC'IN TRIPLE-DOUBLE'I NUGGETS'A YETMEDİ Denver Nuggets, Nikola Jokic'in "triple-double" performansına rağmen Indiana Pacers'a 125-120 yenildi. Art arda 4 olmak üzere 32. maçını kaybeden ev sahibi Nuggets'ta Jokic, 41 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle mücadele etti. Christian Braun ise 30 sayı, 8 ribaunt, 4 asist üretti. Doğu Konferansı 4'üncüsü Pacers'ta Myles Turner'ın 24 ve Obi Toppin'in 22 sayısı, peş peşe 4, sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.