NBA'den yapılan açıklamada, 100 spor yazarı ve yayıncının değerlendirmesinin ardından 458 puan toplayan Walliams'ın, yılın başantrenörü ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Oylamada, Memphis Grizzlies'i çalıştıran Taylor Jenkins 270 puanla ikinci, Maimi Heat'in başantrenörü Erik Spoelstra ise 72 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Suns tarihinde Cotton Fitzsimmons ve Mike D'Antoni'nin ardından bu ödülü kazanan 3. başantrenör konumuna gelen Williams yönetiminde Suns, normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle tamamlayarak birçok rekora imza attı. Bu istatistiğiyle Suns, normal sezonda en fazla kazanan ve üst üste kazanan (18) takım alanlarında kulüp rekoru kırdı.

Öte yandan, ABD merkezli spor kanalı ESPN'e göre, NBA'de sezonun en değerli oyuncusu ödülünü Denver Nuggets'ın pivotu Nikola Jokic'in üst üste ikinci kez kazandığı iddia edildi. Konuya ilişkin NBA'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.