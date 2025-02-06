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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Thunder forması giyen Shai Gilgeous-Alexander'dan 50 sayı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Thunder forması giyen Shai Gilgeous-Alexander'dan 50 sayı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 140-109 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:02
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        Gilgeous-Alexander'dan 50 sayı!
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        NBA'de 11 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Thunder, konuk ettiği Suns'ı 31 sayı farkla geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 50 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

        Suns'ta Bradley Beal ise 25 sayı kaydetti.

        PORTER VE JOKIC'IN SAYILARI NUGGETS'A GALİBİYETİ GETİRDİ

        Denver Nuggets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 144-119 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

        Nuggets'ta Michael Porter Jr. 39 sayıyla oynarken, Nikola Jokic ise 38 sayı üretti.

        Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28, Trey Murphy'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        MİLLİ BASKETBOLCU ADEM BONA'DAN 11 SAYI

        Miami Heat deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 108-101 mağlup etti.

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        Heat'te Tyler Herro 30 sayı, Bam Adebayo ise 18 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

        Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey, 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

        76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 11 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalma kaydetti.

        EDWARS'TAN 49 SAYI

        Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Chicago Bulls'u 127-108 mağlup etti.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards, 49 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

        Bulls'ta ise Coby White 20 sayı, Josh Giddey ise 19 sayı attı.

        SONUÇLAR

        Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 125-126

        Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 102-112

        Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 115-118

        Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-119

        Philadelphia 76ers-Miami Heat: 101-108

        Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 107-138

        Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 127-108

        Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 144-119

        Utah Jazz-Golden State Warriors: 131-128

        Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 140-109

        Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-130

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