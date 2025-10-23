Habertürk
Habertürk
        NBA'de yasa dışı kumar operasyonu! - Basketbol Haberleri

        NBA'de yasa dışı kumar operasyonu!

        Portland Trail Blazers başantrenörü Billups ile Miami Heat oyuncusu Rozier, yasa dışı kumar suçlamasıyla tutuklandı

        Giriş: 23.10.2025 - 18:02 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:02
        NBA'de yasa dışı kumar operasyonu!
        NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier, yasa dışı kumar suçlamasıyla tutuklandı.

        ABD merkezli spor sitesi ESPN'in haberine göre, FBI tarafından düzenlenen operasyonda Rozier'in bu sabah Orlando'daki bir otelde, Billups'ın ise Oregon'da tutuklandığı belirtildi.

        Haberde Billups'ın tutuklanmasının yasa dışı kumar dışında mafya bağlantılı bir poker operasyonuyla ilgili olduğu da aktarıldı.

