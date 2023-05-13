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NBA´de Batı Konferansı final serisinin adı belli oldu

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı final serisinde Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers karşı karşıya gelecek

NBA´de Batı Konferansı final serisinin adı belli oldu
DHA

Los Angeles Lakers, NBA Batı Konferansı Yarı Final serisi 6´ncı maçında Golden State Warriors´ı konuk etti. Crypto.com Arena´da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Lakers, rakibini 122-101 mağlup ederek seride durumu 4-2´ye getirdi ve adını finale yazdırdı.

Lakers´ta LeBron James 30 sayı, 9 ribaund, 9 asist ile galibiyette büyük pay sahibi olurken Anthony Davis ise 17 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı. Warriors´ta ise Stephen Curry´nin 32 sayı, 6 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı final serisinde Denver Nuggets ile karşılaşacak. Nuggets, Batı Konferansı yarı final serisinde Phoenix Suns´ı 4-2 ile geçerek konferans finali oynama hakkı elde etmişti.

DOĞU KONFERANSI´NDA İLK FİNALİST MIAMI HEAT

Miami Heat, Doğu Konferansı yarı final serisi 6´ncı maçında New York Knicks´i ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 96-92 kazanan Heat, seride durumu 4-2'ye getirerek adını Doğu Konferansı finaline yazdırdı. Miami Heat´te Jimmy Butler, 24 sayı 8 ribaund ile karşılaşmayı tamamlarken, Knicks´te ise Jalen Brunson´ın 41 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Miami Heat, Doğu Konferansı Final serisinde Boston Celtics-Philadelphia 76ers eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek. Celtics-76ers eşleşmesinde 3-3 eşitlik bulunuyor.

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