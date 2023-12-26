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        Haberler Televizyon Ne Gemiler Yaktım 4. bölümde ne oldu? Ne Gemiler Yaktım 4. bölüm izle full HD, kesintisiz!

        Ne Gemiler Yaktım 4. bölümde ne oldu? Ne Gemiler Yaktım 4. bölüm izle full HD, kesintisiz!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım'ın dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Peki, Ne Gemiler Yaktım 4. bölümde ne oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:56
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        Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım’ın dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Nefes kesen bölümün final sahnesinde Rutkay’ın baskın sonucu alınması beklenirken Toprak’ın, Yasemin’i cinayetten tutuklaması izleyenleri ters köşeye yatırdı. Çok konuşulan bölüm, #NeGemilerYaktım ve #Yasemin etiketi ile 1 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

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        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

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        NE GEMİLER YAKTIM DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Ekrana gelen bölümde Yasemin, madalyonu Rutkay’a geri vermek için konağa gittiğinde Fidan’ın çaresizliğine şahit oldu. Fidan ve kızını kurtarmak isteyen Yasemin gece yarısı konağa girmeye çalışırken yakalandı. Çok öfkelenen Rutkay; Yasemin ve Fidan’ı, Halil’i öldürdüklerini bildiğini söyleyerek tehdit etti. Rutkay, Yasemin’e yasa dışı yeni bir görev vererek onu köşeye sıkıştırdı.

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        Rutkay; Zeynep’in doğum günü için konakta parti düzenleyeceğinin haberini verdiğinde Fidan duyduklarına inanamadı. Rutkay’ın düzenlediği Zeynep’in doğum günü organizasyonunun aslında tarihi eser kaçakçılığı için bir paravan olduğu ortaya çıktı. Rutkay, konağa gelen misafirlere Yasemin’e getirttiği tarihi eseri açık arttırmayla satmaya çalıştı. Yasemin, konağa geldiğinde Fidan ve kızını da kaçırmak istedi. Fakat bu sırada Toprak’ın ekibiyle konağa büyük bir baskın düzenlemesi finale doğru tansiyonu daha da yükseltti. Emniyet Müdürü ile anlaşan Rutkay onu arayarak arama emrini iptal ettirdi. Toprak ve ekibi, konağı boşaltmaya başladığı sırada, Halil Karaçam’ın sonuçlanan adli tıp raporu Toprak’a ulaştı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Toprak’ın, Yasemin’i adam öldürmek suçuyla konağın önünde kelepçeleyerek tutuklaması bölümün final sahnesine damga vurdu.

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        NE GEMİLER YAKTIM 4. BÖLÜM İZLE

        Ne Gemiler Yaktım'ın 4. bölümünü kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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