'Ne Gemiler Yaktım', bu akşam SHOW TV'de başlayacak

Bu akşam, SHOW TV ’de yeni bir dizi başlayacak; Ay Yapım imzalı ‘Ne Gemiler Yaktım’... Altan Dönmez ’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt ’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım ’ın başrollerinde Deniz Baysal , Devrim Özkan , Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık , Mert Denizmen , Onuryay Evrentan , Züleyha Yıldız , Melisa Duru Ünal , Onur Dikmen , Ata Çağlan Timur , Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

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Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan 'Yasemin' (Deniz Baysal) ve 'Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine izleyicileri de ortak edecek. 'Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası 'Rutkay' (Berk Hakman) ile onun pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser 'Toprak' (Erkan Kolçak Köstendil) ise 'Yasemin' ve 'Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.