'Ne Gemiler Yaktım' için duygu ve düşüncelerini dile getirdiler

'Ne Gemiler Yaktım' için duygu ve düşüncelerini dile getirdiler

'Ne Gemiler Yaktım' için duygu ve düşüncelerini dile getirdiler SHOW TV'nin yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'ın dört oyuncusu Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Çiğdem Sılışık Onat, diziyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi

SHOW TV’de yeni dizisi; Ay Yapım imzalı ‘Ne Gemiler Yaktım’...

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

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'Ne Gemiler Yaktım'ın dört başrol oyuncusu Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Çiğdem Sılışık Onat, diziyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Deniz Baysal

• 'Ne Gemiler Yaktım', bu akşam başlıyor! Neler hissediyorsunuz? Senaryosu size geldiğinde okuduğunuzda projeyle ilgili neler hissettiniz?

Senaryo geldiğinde okumaya başladım ve 3 bölüm su gibi aktı. Hiç soru işaretim yoktu. Hatta senaristimiz Banu Hanım ile yaptığımız ilk toplantıda soracak sorum bile yoktu. Tüm karakterler bende merak uyandırdı. 'Yasemin' ve 'Fidan’ın hikayesi beni çok etkiledi.

• 'Ne Gemiler Yaktım’da sizi nasıl bir karakterde izleyeceğiz?

'Yasemin', bana çok hayatın içinden biri geliyor. Hatalarıyla, doğrularıyla, kızına karşı davranışlarıyla, mücadelesiyle bu hayattan biri. Kimsenin mükemmel olmadığını, herkesin mücadelesinde hatalar yapabileceğini gösteriyor bence. İçinden geldiği gibi, kendi doğrularıyla hareket ediyor ama bu yolda başına neler açabilir onu beraber göreceğiz.

• Dizinin çok güçlü bir cümlesi var: "Kadın kadının yurdudur” Projesi diğerlerinden ayıran nedir sizce? Sizin hayatınızda ne ifade ediyor bu cümle?

Evet, “yurdudur”. Daha doğrusu olmalıdır. Çünkü ne olursa olsun, özellikle ayrımcılıktan doğan yaşadığımız sıkıntıları en iyi biz anlarız. Birbirimize en çok biz sahip çıkmalıyız, arka durmalıyız. Eğer birbirimize kol kanat germeyip, birlikte durmayı öğrenemezsek daha çok zarar görürüz. Hepimiz için, tüm kız kardeşlerim için dileğim; yargılamadan, yukardan bakmadan, önce anlamaya çalışarak birbirimize destek, aile olmamız.

Devrim Özkan

• 'Ne Gemiler Yaktım', bu akşam başlıyor! Neler hissediyorsunuz? Senaryosu size geldiğinde okuduğunuzda projeyle ilgili neler hissettiniz?

Proje yaz başında bana geldi ve çok heyecanlandım. Bana hangi karakteri oynamak istediğimi sordular ve 'Fidan'ı anlatmak istedim. Çünkü biliyorum 'Fidan'ın hikâyesini yaşayan çok insan var ve kendilerini bir türlü anlatamıyorlar. Müsaade edilmiyor buna. 'Fidan', çok büyük manipülasyonla uğraşan bir kadın. Manipülasyonun etkilerini yaşayan bir insan daha bunu dile getiremezken, onu anlayıp oynamak ve bunu göstermek istedim. Bu kadar manipülasyon karşısında bir insanın nasıl ve neye dönüşebileceğini anlamak ve buna rağmen yine güçlü bir kadını oynayarak anlatmak istedim.

• 'Ne Gemiler Yaktım’da sizi nasıl bir karakterde izleyeceğiz?

Travmatik, çok yaralı ama güçlü. İçindeki gücünü anne olduktan sonra buluyor ve somutlaştırıyor. Çok büyük psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü için bu işkencelere anneliğinden aldığı güç ile karşı koyuyor. Kendisini kaybetmiş olsa da sadece annelikte kendisini ve gücünü bulabilmiş bir karakter.

• Dizinin çok güçlü bir cümlesi var: "Kadın kadının yurdudur” Projesi diğerlerinden ayıran nedir sizce? Sizin hayatınızda ne ifade ediyor bu cümle?

Yurdu olmak da kurdu olmak da gerçekleşebiliyor. Kadınların büyük bir bölümü karşı tarafa bağlı olarak yaşıyorlar. Kendi gücümüzü bulmalı ve birine bağlı olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Buna izin vermeyen insanlar ile mücadele etmekten korkmamalıyız. Bir kadını en iyi bir kadın anlar, biyolojik olarak da duygusal olarak da… Bir kadın başka bir kadının sorunlarını görüp görmezden gelmiyor bu hikayede. Kuyusunu kazmaya çalışmıyor ve bence bu şekilde bir hayat kurtuluyor. Hatta daha fazlası. Birbirimize yurt olabilmek bu yüzden önemli. Gerçek bir nasılsın sorusu insanın hayatını nasıl değiştiriyor çünkü.

Erkan Kolçak Köstendil

• 'Ne Gemiler Yaktım', bu akşam başlıyor! Neler hissediyorsunuz? Senaryosu size geldiğinde okuduğunuzda projeyle ilgili neler hissettiniz?

İki sağlam yazılmış kadın karakterin hikâyesinin peşinden gitmek bunun bir parçası olmak beni heyecanlandırdı.

• 'Ne Gemiler Yaktım’da sizi nasıl bir karakterde izleyeceğiz?

Beni 'Toprak Komiser' rolünde izleyeceksiniz. Kendi halinde sakin annesine düşkün bir polis ama yaşadığı olaylar onu farklı bir kişiliğe büründürüyor.

Çiğdem Selışık Onat

• 'Ne Gemiler Yaktım', bu akşam başlıyor! Neler hissediyorsunuz? Senaryosu size geldiğinde okuduğunuzda projeyle ilgili neler hissettiniz?

Bir hikâye anlatılıyor dedim. Klasik anlamda. Hikâyelerin iç içe geçişlerini beğendim. Bunda gerçek yaşamdaki tesadüf dediğimiz olayların yaşamın dokusu olduğu motifi çıkıyor. Kısacası bir yazar eli gördüm.

• 'Ne Gemiler Yaktım’da sizi nasıl bir karakterde izleyeceğiz?

Karakterimi kelimelere dökmeyi sevmem. Bizler nasıl bir paragrafla anlatılamazsak karakterler de çok zengin yönleri, görülen/görülemeyen derinlikleri ile var olur. Bu tanımlamayı izleyicilerin yapmasını isterim.

• Dizinin çok güçlü bir cümlesi var: "Kadın kadının yurdudur” Projesi diğerlerinden ayıran nedir sizce? Sizin hayatınızda ne ifade ediyor bu cümle?

Ben insan insanın yurdudur demek isterim. Bu ayırımları sevmiyorum.