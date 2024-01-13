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        Haberler Televizyon ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi 'Ne Gemiler Yaktım'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 00:45 Güncelleme: 13.01.2024 - 00:45
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        'Ne Gemiler Yaktım'ın yeni bölüm tanıtımı
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        Fidan tarafından terk edilen Rutkay’ın kriz geçirdiği tanıtımda Yasemin, Fidan ve kızını Toprak’a emanet ediyor. Toprak ve Yasemin’in arasındaki yakınlık giderek artarken, Rutkay’ın hızla arabayı bir tıra doğru sürmesi ve ardından Neriman’ın yaşadığı büyük panik akıllara “Rutkay’a ne olacak?” sorusunu getiriyor. Tanıtımda Toprak’ın tuzağa düştüğünün görülmesi ise yeni bölümde olacaklara dair merakı artırıyor.

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        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

        Ne Gemiler Yaktım yeni bölümüyle Pazar saat 20.00’de Show TV’de!

        İşte Ne Gemiler Yaktım 6. Bölüm 2. Tanıtımı;

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