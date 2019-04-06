Bursa, Bingöl ve Karaman'dan gelen binalardan düşen çocuk vakaları tuhaf bir benzerliği ortaya koydu. Bursa'nın Karacebey ilçesinde apartmanda oyun oynayacak çocuk 5. kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Bingöl'de binanın 3. katından bir başka çocuk da yaşamını yitirdi. Benzer bir vaka da karaman'da yaşandı. Hava almak için açtığı 5. kattan düşen çocuk sara krizi geçirdiği sırada düşerek ağır yaralandı.



İNTİHAR VAKASI MI?



Bingöl'de bir binanın altında bulunan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun binanın 3.katından düştüğü veya atladığı üzerinde durulduğu öğrenildi.



İHA'nın haberine göre olay, merkeze bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,Çevrede oynayan çocuklar, bir binanın 3.katından bir çocuğun aşağıya düştüğünü görerek çevredeki vatandaşlara haber verdi. 12 yaşlarındaki çocuğu hareketsiz gören vatandaşlarda hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulansla alarak Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.

l Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptığı çalışmada , çocuğun 12 yaşındaki Yusuf A. olduğunu ve merkeze bağlı İnalı Mahallesi’nde ikamet ettiğini tespit etti.



Evinden uzakta gerçekleşen olayda çocuğun intihar ettiği üzerinde durulduğu nedeni ile ilgili de soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.







DHA'nın haberine göre Karaman'da Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Hamdamin Balakishiev (20),iddiaya göre hava almak için açtığı 5’inci kattaki evinin penceresinden sara krizi geçirdiği sırada düştü.

Ağır yaralanan Balakishiev, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan vakfa ait öğrenci evinde meydana geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi olan Azerbaycan uyruklu Hamdamin Balakishiev, iddiaya göre öğrenci evinin penceresinde hava aldığı sırada sara krizi geçirdi. Dengesini kaybeden Balakishiev 5’inci kattan beton zemine düştü. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Balakishiev'i ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Balakishiev'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine emniyet şeridi çeken polis, Hamdamin Balakishiev’in kaldığı vakıf evinde ve düştüğü alanda detaylı inceleme yaptı.