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        Haberler Objektife Takılanlar Nebahat Çehre: Ev işlerini yapamıyorum - Magazin haberleri

        Nebahat Çehre: Ev işlerini yapamıyorum

        Uzun süredir ekranlarda yer almayan Nebahat Çehre, Etiler'de bir marketten alışveriş yaparken görüntülendi. "Ekranları özledim ama biraz kenara çekildik. Çok iyi bir iş gelmesi lâzım, o zihniyetteyim, değsin istiyorum" diyen Çehre, ardından; "Arkadaşlarım var. Evde yemek yapıyorum ama ev işlerini de yapamıyorum yardımcım var" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 09:09 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:09
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        "Ev işlerini yapamıyorum"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nebahat Çehre, Etiler'deki bir marketten alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

        "EKRANLARI ÖZLEDİM"

        Nebahat Çehre; "Her şey çok iyi. Sağlığım da iyi, fena değil. Çok hareketli bir durum yok. Ekranları özledim ama biraz kenara çekildik. Çok iyi bir iş gelmesi lâzım, o zihniyetteyim, değsin istiyorum" diye konuştu.

        "EV İŞLERİNİ YAPAMIYORUM"

        Boş zamanlarını dostları ve evcil hayvanlarla değerlendirdiğini söyleyen Nebahat Çehre; "Benim de hobilerim var arkadaşlarım var, sergiler geziyorum, alışveriş yapıyorum. Evde yemek yapıyorum ama ev işlerini de yapamıyorum yardımcım var sağ olsun, o biraz bana yardımcı oluyor. Yemeklerimi falan yapıyorum, güzel vakit geçiriyorum. Yürüyüş yapamıyorum bu aralar ama yorgun hissediyorum biraz kendimi" ifadelerini kullandı.

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        #Nebahat Çehre
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