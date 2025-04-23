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        Haberler Objektife Takılanlar Nebahat Çehre: Hayatımın film olmasını istemem - Magazin haberleri

        Nebahat Çehre: Hayatımın film olmasını istemem

        Etiler'de görüntülenen Nebahat Çehre, biyografi filmlerine mesafeli yaklaştı; "Hayatımı anlatacaksam her detayıyla anlatmam gerekir, ama bu da doğru olmaz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:06 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:06
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        "Hayatımın film olmasını istemem"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nebahat Çehre, Etiler’deki bir balıkçıda görüntülendi. Balık almaya geldiğini belirten Çehre, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

        "BU DA DOĞRU OLMAZ"

        Son dönemde peş peşe hayata geçirilen biyografi filmleri hakkında konuşan Nebahat Çehre, kendi yaşamının beyaz perdeye aktarılmasına sıcak bakmadığını şu sözlerle dile getirdi; "Hayatımın film olmasını istemem. Hiç kimse özel hayatını birebir anlatamaz. İnsan zaman zaman kendine bile itiraf edemediği şeyler yaşıyor. Hayatımı anlatacaksam her detayıyla anlatmam gerekir. İki evlilik yaptım, ikisi de artık hayatta değil. Kendilerini ifade edemezler, bu da doğru olmaz."

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        Balık tezgâhını incelemeye devam eden oyuncu, gülerek “Mezgit ve dil balığını çok severim” dedi.

        Nebahat Çehre, 1967'de meslektaşı Yılmaz Güney ile evlendi. Ancak bu evlilik kısa sürdü ve çift 1968'de ayrıldı. Çehre, 1976'da ise milli basketbolcu Yavuz Demir ile ikinci evliliğini yaptı. 1979'da boşandılar.

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