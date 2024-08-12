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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Necip Uysal: Beşiktaş için hazırım - Futbol Haberleri

        Necip Uysal: Beşiktaş için hazırım

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 00:44 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:44
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        "Beşiktaş için hazırım"
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        Beşiktaş'ın emektar futbolcularından Necip Uysal, 2-0'lık Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "İLK HAFTALAR ZORDUR"

        Necip Uysal yaptığı açıklamada, "Çok kötü bir saha vardı. İlk haftalar hep zordur. Samsun deplasmanı da zordur. Buradan 3 puanla ayrılmak iyi oldu. şimdi Antalyaspor maçına odaklanacağız." dedi.

        "BEŞİKTAŞ İÇİN HER ZAMAN HAZIRIM"

        Başarılı oyuncu ayrıca, "Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu burada. ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulübüm bana ne kadar görev verirse o kadar devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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