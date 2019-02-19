İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Borajet’in hileli bilanço ile satıldığı iddiasına yönelik yürüyen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zarakol İletişim’in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol ve Hergüner Avukatlık Bürosu yönetici avukatı Hamdi Tolga Danışman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borajet’in satışıyla ilgili yürüyen soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.

Dalaman'da gözaltına alınan Zahide Üner

ÜNER'İN YURTDIŞINA KAÇMA HAZIRIĞI

Yapılan teknik takipler sırasında Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu olduğu ileri sürülen şirketin eski mali işler yöneticisi Zahide Üner’in Muğla üzerinden yurt dışına kaçmayı planladığı tespit edildi. Bu kapsamda geçen hafta İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla Emniyetini uyardı. Zahide Üner, Dalaman Havalimanı’nda yapılan kimlik kontrolü sırasında sahte kimlik taşıdığı tespit edildi. Dalaman’a gelen Zahide Üner’in deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Avukat Hamdi Tolga Danışman

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Zarakol ve avukat Danışman’ın Muğla'da Dalaman Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan Borajet'in eski mali işler sorumlusu Zahide Üner’in emniyette verdiği ifade kapsamında gözaltına alındığı bildiriliyor. Üner, gözaltında tutulmaya devam ederken dün gözaltına alınan Zarakol ve Danışman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HİLELİ BİLANÇO İLE HİSSE SATIŞ İDDİASI

SBK Holding’in, Borajet’i ABD’de yaşayan Yalçın Ayaslı'dan Aralık 2016’da 260 milyon dolarlık piyasa değeri üzerinden satın aldığı ancak satın almanın nakit tutar yerine şirketin borçları karşılığında gerçekleştirildiği kamuoyuna yansımıştı. Ancak sonrasında satış davalık oldu. Borajet, satın alma işleminden 4 ay geçtikten sonra Nisan 2017’de seferlerine ara verdiğini açıklamıştı. Borajet’i satın alan SBK Holding satış sonrasında hesapta olmayan yeni borçların çıktığı ve firmanın borçlarını mali tablolarında tam olarak göstermediği iddia ederek hukuki süreci başlattı. Sezgin Baran Korkmaz’ın kurucusu olduğu SBK Holding, ilaç sektörüne yaptığı satın almalarla tanınırken söz konusu yatırımlarda SBK’nın ABD’li fonlarla birlikte hareket ettiği ifade ediliyordu.

NECLA ZARAKOL KİMDİR?

15 yıl gazetecilik kariyerinden sonra Necla Zarakol kariyerine halkla ilişkiler sektöründe devam etti. 5 yıl boyunca bir şirkette kurumsal iletişimci pozisyonunda çalıştı. Sonra ise bir reklam ajansında halkla ilişkiler direktörü olarak görev aldı.1993 yılında ise Zarakol İletişim Hizmetleri’ni kurdu.

ZARAKOL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA

Zarakol İletişim Genel Müdürü Nurcan Akad, gözaltı kararıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.



Necla Zarakol’un “duayen bir iletişimci olduğunu” belirten Akad, “40 yılı aşkın meslek yaşamı boyunca herkesin gözü önünde, şeffaf, titiz ve ilkeli bir duruşla inşa ettiği tertemiz mesleki siciline, sadece iletişim sektörü değil, danışmanlık hizmeti verdiği ve aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu saygın kuruluşlar ve yöneticileri de bizzat şahittir. Necla Zarakol, sektöre yaptığı katkılar ve derin uzmanlık birikimi ile Türkiye’nin en önemli halkla ilişkiler şirketlerini çatısı altında toplayan İletişim Danışmanları Derneği’nin (İDA) Şeref Kürsüsü’nde yer almıştır” ifadelerini kullandı. Zarakol’un kısa sürede serbest bırakılacağını düşündüğünü ifade eden Akad, şöyle devam etti:



“Dolayısıyla bugün içinde bulunduğu durumun mutlaka bir yanlışlıktan kaynaklanmış olduğuna ve ifadesi alındığında bu yanlışlığın anlaşılacağına yürekten inanıyorum. Eminim ki kısa süre içinde adalet tecelli edecek, Necla Zarakol serbest bırakılacaktır."