Necmettin Erbakan vefatının 8. yılında anıldı

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla, Saadet Partisi tarafından MEB Şura Salonu'nda "Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama" programı düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Erbakan'ın en büyük başarısının Türkiye ve milleti için yaptığı hizmetler olduğunu söyledi.

Necmettin Erbakan'ın siyasi rakiplerini düşman olarak görmediğini ve göstermediğini ifade eden Temel Karamollaoğlu, "Hiç kimseyi bu ülkenin evladı olarak hainlikle suçlamamıştır. 'Hedefe giden her yol meşrudur' diyerek, siyasi rakiplerine karşı yalana ve iftiraya başvurmamıştır." diye konuştu.

"Bugünlerde neredeyse herkes Erbakan Hocamızı hatırlayarak Milli Görüşçü olduğunu iddia ediyor." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Herkes neredeyse Erbakan Hocamızın yolundan gidiyor, en zor dönemlerde Erbakan Hocamızı bırakanlar, şimdi onun mirasına sahip çıkmak istiyor. 'Erbakan'ın yöntemleriyle olmuyor' diyerek çareyi küresel egemenlerle iş birliğinde arayanlar, şimdi herkesten çok 'Erbakancı' kesiliyor. Erbakan Hocamız vefat ettiğinde Saadet Partisinin genel başkanıydı. Bugün Milli Görüşçü olmanın, Erbakan'ın yolundan gitmenin en önemli ölçüsü, kanaatimizce Saadet Partili olmaktır. Hocamızın nezaketi bizim nezaketimiz, idealleri bizim ideallerimiz, hedefleri bizim hedeflerimizdir. Tıpkı Erbakan gibi bizim de daha güzel bir Türkiye hedefimiz var. İnsanların korku ve baskı altında değil, kendisini hür ve müreffeh hissettiği bir Türkiye istiyoruz. Adaletin kamil manada işlediği bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmalıyız da."

Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'taki seçimlere de değinerek, seçimlerin barış ve huzur içinde geçmesini, siyasilerin birbirlerine karşı nezaketle davranmasını ümit ettiğini söyledi.

Seçimle önce yaşanabilir şehirlerin kurulacağını vurgulayan Karamollaoğlu, "Rüşvetin, adam kayırmanın değil, ehliyet ve liyakatın esas alındığı belediyecilik anlayışı getirilecek. Siyasette yalan, iftiranın yerine nezaket ve dürüstlüğü hakim kılan bir ortam hazırlanacak." ifadesini kullandı.

Programa, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Can, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve partililer katıldı.