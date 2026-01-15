Habertürk
        Neden dayanamıyoruz? Esneme zinciri nasıl başlıyor?

        Neden dayanamıyoruz? Esnemenin sosyal ve nörolojik sırrı

        Toplantıda, sınıfta ya da evde… Tek bir esneme kısa sürede herkesi etkisi altına alabiliyor. Bilim insanları bu durumu, beynin otomatik uyum ve sosyal bağ kurma refleksleriyle açıklıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 15.01.2026 - 11:30 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:30
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esneme yalnızca yorgunluğun değil, aynı zamanda beynin çevresine verdiği hızlı bir yanıtın göstergesi. Özellikle başkalarında görüldüğünde tetiklenen bu refleks, nörolojik bir zincirin parçası olarak değerlendiriliyor.

        ESNEMEK UYARI MI?

        Esneme, beynin sıcaklığını düzenlemeye (soğutmaya) ve uyanıklık düzeyini korumaya yardımcı olan doğal bir refleks olarak kabul edilir. Beyin, uzun süre hareketsiz kaldığında ya da uyanıklık seviyesi azaldığında esnemeyi tetikleyerek hem bedensel hem zihinsel rahatlama sağlamayı amaçlar.

        Bazı durumlarda bu refleks, bedenin ihtiyacından daha sık devreye girebilir ve aşırı esneme şeklinde gözlemlenebilir. Bu durum genellikle vücudun biyolojik dengesini korumaya yönelik bir uyarı sinyali olarak değerlendirilir.

        ESNEMEYİ TETİKLEYEN FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK ETKENLER

        Yorgunluk ve enerji düşüklüğü, esneme refleksini en sık harekete geçiren nedenlerdendir.

        Beyin sıcaklığındaki artış, derin nefes alma ihtiyacını artırarak esnemeyi uyarabilir.

        Stres ve artan kortizol düzeyi, vücudun gevşeme ihtiyacını artırarak esneme ile sonuçlanabilir.

        Uyku düzensizlikleri ve yetersiz dinlenme, beynin uyanıklık seviyesini dengeleme çabasıyla esnemeyi sıklaştırır.

        Uzun süreli zihinsel odaklanma, beynin tazelenme ihtiyacını artırır ve bu da esneme ile karşılık bulabilir.

        Kaygı, can sıkıntısı ve duygusal dalgalanmalar, uyanıklık dengesini etkileyerek esneme ihtiyacını artırabilir.

        Biyolojik saat (sirkadiyen ritim), özellikle sabah erken saatlerde ve öğleden sonra esneme sıklığının artmasına neden olabilir.

        Bazı kişiler, yeterince dinlenseler bile dönemsel olarak sık esneme yaşayabilir. Bu durum çoğu zaman patolojik değil, bedenin iç dengesini koruma çabasının bir parçasıdır.

        ESNEMEK NEDEN BULAŞICIDIR?

        Başkasının esnemesini görmek, çoğu zaman istemsiz olarak aynı refleksi tetikler. Bu durum bulaşıcı esneme olarak adlandırılır ve yalnızca fizyolojik değil, aynı zamanda sosyal ve nöropsikolojik bir olgu olarak değerlendirilir.

        Beyinde yer alan ayna nöronlar, gözlemlenen bir davranışı kendi bedenimizde taklit etmeye eğilimli hale getirir. Esneme de bu otomatik taklit mekanizmasıyla hızla yayılabilir.

        Bulaşıcı esnemenin, empati ve sosyal bağ kurma kapasitesi ile ilişkili olduğu düşünülür. Kişi, farkında olmadan kendi bedensel durumunu karşısındakine uyumlama eğilimi gösterir.

        Yakın ilişkide olunan kişilerde (aile üyeleri, arkadaşlar) esnemenin daha kolay bulaşması, bu refleksin duygusal bağ ve dikkat düzeyiyle bağlantılı olduğunu düşündürür.

        Araştırmalar, dikkat dağınık olduğunda bulaşıcı esnemenin azaldığını; göz teması ve farkındalık arttıkça bu refleksin güçlendiğini göstermektedir.

        Bu yönüyle bulaşıcı esneme, beynin çevresel uyaranlara hızlı uyum sağlama becerisinin bir yansıması olarak da yorumlanabilir.

        Sonuç olarak esneme, hem bireysel bir fizyolojik refleks hem de sosyal etkileşimle şekillenen otomatik bir uyum davranışıdır.

        AŞIRI ESNEMEYİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

        Esneme çoğunlukla kontrol dışıdır; ancak günlük yaşamı etkileyecek düzeye ulaştığında bazı yöntemlerle azaltılabilir:

        - Kısa süreli gerinme ve derin nefes egzersizleri yapmak

        - Zihni meşgul eden aktivitelerle odaklanmayı artırmak

        - Esnemeye baş dönmesi veya bayılma hissi eşlik ediyorsa yavaş nefes alıp pozisyon değiştirmek

        - Ortamın ışık ve sıcaklık koşullarını düzenlemek

        - Soğuk su içmek veya yüz–dudak bölgesine kısa süreli soğuk uygulama yapmak

        - Gün içinde kısa yürüyüşlerle bedeni hareketlendirmek

        UYKU VE GÜNLÜK RUTİNİN ROLÜ

        Sağlıklı uyku alışkanlıkları, esneme refleksinin dengelenmesinde kilit rol oynar. Düzenli uyku saatleri belirlemek, sabahları güne sakin başlamak ve gece yatmadan önce ekran süresini azaltmak biyolojik dengeyi güçlendirir.

        Ayrıca gün içinde kısa dinlenme araları vermek, beynin tazelenmesine yardımcı olur ve gereksiz esneme döngülerinin önüne geçebilir. Bu sayede esneme, günlük yaşamı etkilemeden doğal sınırları içinde kalır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

