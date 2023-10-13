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        Haberler Ekonomi Emlak Nef'ten yeni yurt projesi - Emlak Haberleri

        Nef'ten yeni yurt projesi

        Novu markalı öğrenci rezidansını hayata geçiren Nef, Novu Merter'in ardından şimdi Novu Academic Residences Haliç projesine start verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:24
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        Novu Academic Residences Haliç, yaklaşık 600 öğrencinin barınma ihtiyacını karşılamayı hedeflerken yatırımcıya da aylık minimum 19 bin TL kira geliri sunma potansiyeli taşıyor. İlki 2016 yılında Merter'de hayata geçirilen Novu, yüzde 100 doluluk oranına sahip.

        ERDEN TİMUR: YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 11.6 YIL

        Novu’nun gençlerin hayat standardını yükseltme hedefiyle hayata geçirildiğini belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Novu Academic Residences Haliç, gençlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve yatırımcılara karlı bir fırsat sunmak amacıyla tasarlandı. İstanbul’da 1,5 milyon civarında üniversite öğrencisi bulunuyor. İstanbul’daki üniversite öğrencisi sayısı neredeyse İstanbul’daki 9 ilçenin toplamı kadar. Kamu ve özel yurtları topladığınızda ancak 130 bin öğrencinin barınma sağlayacağı çerçevede bir imkan söz konusu. Biz bu barınma sorununu çok önce gördüğümüz için daha önce Merter’de ilk Novu projemizle öğrencilerimize önemli ölçüde hizmet vermeye başlamıştık. Şimdi ikinci Novu projemizle, yine bu barınma sorununa çözüm sağlarken, gelirini enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılara da kira getirili bir yatırım fırsatı sunuyoruz. İstanbul gibi bir metropolde geri dönüşüm süresi konutta 21 ila 33 yıl aralığında seyrederken, bu projede ortalama 11.6 yıl gibi bir sürede yatırımınızın geri dönüşü söz konusu…" diye konuştu.

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