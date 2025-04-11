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        Haberler Gündem Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle - Güncel haberler

        Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nefes borusuna et kaçan çocuğu, emekli öğretmen Kara Mehmet Karamehmetoğlu Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:25 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:25
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        Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle
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        Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesi Tepe Mahallesi’nde meydana geldi.

        İsmi öğrenilemeyen bir çocuğun sokaktayken yediği et parçası, nefes borusuna kaçtı. Bu sırada sokaktan geçen emekli öğretmen Kara Mehmet Karamehmetoğlu, durumu fark ederek Heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı.

        O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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