Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'de yayınlanan Nefes Nefese dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Atmaca’nın, Yusuf’la buluşacağının bilgisini alan Selma görevi ve aşkı arasında kalır. Selma’yı zorlu bir seçim beklemektedir. İşte Nefes Nefese dizisinin 9. son bölümüne dair detayları...

NEFES NEFESE 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Star TV'de yayınlanan Nefes Nefese dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

NEFES NEFESE 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rüya ve Babası Arasındaki İpler Kopuyor!

Sultan’ın, Alacanlar çiftliğinde çalıştığını öğrenen Atmaca, kızını Yusuf ile görüştürmemek için elinden geleni yapmaya çalışsa da Rüya Yusuf’a verdiği sözü tutmakta kararlıdır.

İki aşığın birlikteliğinin önündeki tek engel Atmaca değildir. Yusuf’un babası da beklemedikleri bir şekilde onlara karşı çıkar. Yusuf ve Rüya için tek çare kalmıştır: Ailelerini geride bırakıp birbirlerine sıkı sıkı tutunmak… Yaşananlardan dolayı Rüya umutsuzluğa kapılır. Yusuf sürpriz teklifiyle Rüya’nın tekrar moralini yerine getirir. Atacakları cesur adım ile artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Salih’le arkadaş olarak kalmak isteyen Mercan, başka bir kızın ona yakınlaştığını görünce işin rengi değişir. Mercan, Salih’e karşı duyguları olduğunu kendisine itiraf edebilecek midir? Rüya’nın babasının Atmaca olduğundan habersiz olan Yusuf, onunla konuşmak ister. Atmaca’nın, Yusuf’la buluşacağının bilgisini alan Selma ise görevi ve aşkı arasında kalır. Selma’yı zorlu bir seçim beklemektedir.

Rüya’nın kendi kızı olma ihtimaliyle yüz yüze gelen Sultan geçmiş sırları eşelemeye başlar. Sultan, gerçekleri açığa çıkarıp Rüya’ya onun kendi kızı olduğunu açıklayacak mıdır?

NEFES NEFESE OYUNCULARI

Uğur Yücel (Ayaz Kıran), Şükrü Özyıldız (Yusuf Alacan), Melisa Şenolsun (Rüya Kıran), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan), Şebnem Hassanisoughi (Selma Çelik), Zeyno Eracar (Afet Alacan), Macit Sonkan (Şakir Alacan), Ezgi Şenler (Mercan Alacan), Caner Şahin (Salih Akmeşe), Nik Xhelilaj (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Muhittin Sönmez), Hülya Duyar (Kıymet Hala), Sezer Avcı (Mihriban Sönmez)

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