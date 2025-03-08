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        Haberler Magazin Nehir Erdoğan’dan, duygusal Kadınlar Günü paylaşımı: Benim mirasım bu mektup - Magazin haberleri

        Nehir Erdoğan’dan, duygusal Kadınlar Günü paylaşımı: Benim mirasım bu mektup

        Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, 23 yıl önce kaybettiği babasının 1991'de kendisine yazdığı mektubu ve gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşarak kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 21:56 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:56
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        "Benim mirasım bu mektup"
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        Nehir Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü babasına duyduğu özlemi dile getiren anlamlı bir paylaşımda bulunarak kutladı. Babasını, 2002'de kaybeden Erdoğan, sosyal medya hesabında babasının 1991'de kendisine yazdığı mektubu, kendisinin bazı gençlik ve günümüz yıllarına ait fotoğraflarıyla birlikte paylaştı.

        Babasının yıllar önce yazdığı mektupta, hayatta karşılaşacağı zorluklara dair öğütler ve doğruluk vurgusu dikkat çekti. Mektupta şu satırlar yer aldı; "Canım kızım, bu satırları yazmak benim için büyük bir mutluluk. Umarım yıllar sonra okuduğunda sen de aynı mutluluğu hissedersin. Hayat çok acımasız. Bugün bunu anlaman zor olabilir ama ileride daha iyi anlayacaksın. Ancak hayat ne kadar zor olursa olsun, onunla mücadele etmekten vazgeçme. Asla çabalamaktan korkma. Doğruluktan ayrılma. Unutma ki yalanlarla hiçbir yere varılamaz. Yoksul bile kalabilirsin ama yoksulluk seni dürüstlükten ayırmasın. Dürüst insan çalışkandır ve çalışkan insan da daima başarılı olur. Hayattan korkmayan, pes etmeyen insan, gerçek insandır. Sana güveniyorum kızım. Baban..."

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        Nehir Erdoğan, yaptığı bu paylaşımda duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Canım babam, 44 yaşındayım. Seni fiziken göremediğim 23 yıl boyunca birçok söz duydum bu hayatta. 'Akarken doldur' dediler mesela ama 'Akarken paylaş' demediler. 'Miras haktır' dediler ama 'Emek haktır' demediler. 'Zengin bir koca bul' dediler ama 'Sevmediğin, güvenmediğin biriyle olma' demediler. 'Senin yerinde olsam' dediler ama Boş ver, en azından kafan rahat uyuyorsun' demediler.

        "BENİM GERÇEK MİRASIM BU MEKTUP"

        Her seferinde bu mektuba sığındım. Özellikle de şu cümlelere; 'Yoksul bile kalabilirsin ama yoksulluk seni doğruluk ve dürüstlükten ayırmasın' işte, benim gerçek mirasım bu mektup. Bana bu hakkı tanıdığın için, senin kızın olduğum için dünyanın en şanslı insanı hissediyorum. Ve biliyorum ki bu ülke, senin gibi babalar ve onların çocuklarıyla dolu.

        Evet, hatalarım oldu. Hatasız insan olmaz ama sana söz, senin kızın olmaya devam edeceğim. Pesimist değilim, aksine umut doluyum. Çünkü inanıyorum ki bu topraklar, iyi kalpli, vicdanlı insanlarla dolu. Onlar sessizdir, bağırmazlar ama dünyayı asıl onların iyiliği ayakta tutar.

        Tüm emekçi kadınların ve emekçilerin günü, bugünlerden çok daha güzel olsun dilerim."

        Fotoğraflar: Instagram

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