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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nehir isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NEHİR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nehir ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nehir adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nehir isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NEHİR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nehir ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bol, fazla, çok. Akarsu, ırmak. Asur kraliçesinin adı.

NEHİR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nehir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Nehir adını koymak caizdir.

NEHİR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nehir ismini kullanan 68.510 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nehir ismini kullanan 13.984 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nehir ismini kullanan 5.236 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nehir ismini kullanan 5.059 kişi bulunmaktadır.

NEHİR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nehir adındakiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

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