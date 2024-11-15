Nehir kenarında abdest alırken ayının saldırısına uğradı
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaş, nehir kenarında abdest alırken ayının saldırısına uğradı. Ayının darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaş tedaviye alındı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde nehir kenarında abdest almaya giderken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
İHA'da yer alan habere göre, Murat Nehri kenarında abdest almaya giden S.M'ye ayı saldırdı. Ayının saldırısı sonucu bağıran S.M'nin sesini duyan arkadaşları yardıma koştu.
Bunun üzerine ayı kaçarak gözden kayboldu.
S.M, ayının darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan S.M, tedavi altına alındı.