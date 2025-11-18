Habertürk
        Haberler Magazin Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anıldı; "Tüm güzellikler için minnettarız"

        Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anıldı

        18 Kasım 2013'te hayata veda eden usta tiyatrocu Nejat Uygur, ölüm yıl dönümünde anıldı; "Tüm güzellikler için minnettarız"

        Giriş: 18.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:56
        "Tüm güzellikler için minnettarız"
        Usta tiyatrocu Nejat Uygur, 2013'te solunum yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayata veda etmişti. Merhum sanatçının vefatının yıl dönümünde çocukları tarafından anıldı.

        "CANIM BABAM"

        Babası ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Behzat Uygur, "Canım babam... 9 Ağustos 1927 - 18 Kasım..." ifadelerini kullandı.

        Behzat Uygur ve Nejat Uygur
        Behzat Uygur ve Nejat Uygur

        "CENNET MEKÂNIN OLSUN"

        Süha Uygur ise Nejat Uygur'u "Babamız, atamız, ustamız, seni çok özlüyorum. Bize kattığınız tüm güzellikler için anneme ve sana minnettarız. Nurlar içinde uyu baba. Cennet mekânın olsun" sözleriyle andı.

