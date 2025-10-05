Nelson Semedo: Çok büyük bir fırsatı yitirdik

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR FIRSATI YİTİRDİK"

Semedo, takımın iyi bir performans sergileyemediğini açıkça dile getirerek şunları söyledi:

"Büyük bir fırsat teptik. Aramızdaki puan farkını kapatabilirdik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. İyi değildik. Onlar bizden daha fazla fırsat yarattı, bizden daha iyiydiler. Çok büyük bir fırsatı yitirdik puan farkını kapatabilmek adına. Birileri suçlanacaksa eğer sadece kendimizi suçlamalıyız."

"ARAMIZDA KONUŞACAĞIZ"

Portekizli futbolcu, takım içinde durumun değerlendirileceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Devam etmeliyiz, çok maç var ama bu oyundan daha iyisini ortaya koymalıyız. İstediğimiz sonucu alamadık. Umarım bu durum daha fazla olmaz. Aramızda konuşacağız, yapılması gerekeni konuşacağız. Bugün bir galip olsaydı, Samsunspor olurdu."