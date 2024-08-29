Saçlarınızı nemden koruyun: Uzmanların tavsiye ettiği 8 yöntem!
Nemli hava, saçlarınızın kontrolden çıkmasına neden oluyorsa, yalnız değilsiniz. İnatçı kabarıklık ve şekil bozukluğu, özellikle yaz aylarında saç bakımını zorlaştırabilir. Neyse ki, stilistlerin önerdiği bu 8 ipucu ile saçlarınızı nemli havadan koruyarak, pürüzsüz ve parlak kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte detaylar!
Saçlarınız nemli havalarda elektriklenip kabarıyor mu? Merak etmeyin, bu yaygın sorunla başa çıkmanın yolları var. Uzman stilistlerin önerdiği bu basit ama etkili 8 yöntemle, nemli günlerde bile saçlarınızı kontrol altında tutabilir ve istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.
1. “KABARMA ÖNLEYİCİ ÜRÜN” ETİKETLİ ÜRÜNLER KULLANIN
Bu çok basit gibi görünebilir, ancak saç bakım ürünleri genellikle o ürünün ne işe yaradığını belirten mesajlarla etiketlenir. Örneğin, aradığınız şey şık ve düz bir stilse, bukle belirleyici bir ürün kullanmazsınız.
Bu nedenle, “pürüzsüzleştirici”, “kabarmayı önleyici”, “neme dayanıklı” vb. etiketli ürünleri arayın ve bunları bakım kitinizde bulundurun.
2. SAÇINIZI RAHATÇA TOPLAYIN
Kuaför Matthew Monzon, özellikle aşırı kabarmaya yatkınsanız rahat bir stil öneriyor. Bunun, kabarıklığı yönetmeye yardımcı olurken aynı zamanda dokusunu da kucaklayacağını belirtiyor.
“Saçlarında sıkı bukleler veya dalgalı doku olan kadınlar ne yazık ki kabarmaya daha meyillidir, bu nedenle daha nem dostu bir stil seçmek en iyi seçeneğinizdir. Sevimli bir örgü görünümü ya da bir boyun topuzu, saçınızı kontrol altında tutmak ve kıvrılmaya daha az eğilimli hale getirmek için iyi bir çözüm olacaktır.”
3. YAĞLARA GÜVENİN
Hiçbir saç tipi birbirine benzemez, ancak saçınız kalın telli veya kabaysa, yağlar saçın elektriklenmemesine ve sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır. Hindistan cevizi yağı ve shea yağı, saçınızı beslerken aynı zamanda parlaklık ve pürüzsüzlük sağlayacağı için çok iyi seçimlerdir.
4. DOĞAL DOKUNUZU KUCAKLAYIN
Stilist Tyler Laswell, “Yıllar içinde, nem söz konusu olduğunda önemli bir ders öğrendim ve bu da saç modelinizin doğal saç dokunuzun güçlendirilmiş bir versiyonu olması gerektiğidir” diyor.
“Yani saçınız düzse, nemli bir günde dalgalı bir saç modeli seçmeyin ya da tam tersi; saçınız kalın telli ve dalgalıysa, saçınızı düzleştirmeyin, çünkü kabarık bir karmaşa olacaktır.”
5. DOĞRU HAVLU TEKNİĞİNİ KULLANIN
Kabarmayı önleyici bir duş rutini düşünüldüğünde akla ilk gelen şey havlu olmayabilir, usta stilist ve eğitim direktörü Sarah Rappolt, saçınızı tamamen kurutmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.
“Saçınızdaki tüm nemi alın, aksi takdirde kabarır” diye açıklıyor. Ayrıca, tüm saç tiplerinin ama özellikle kıvırcık ve kareli saçların çok fazla su tuttuğunu söylüyor, bu nedenle saçı sertleştirmek yerine havluyla sıkmayı öneriyor.
Doğru havluyu kullanmak da büyük bir fark yaratabilir, mikrofiber en iyisidir çünkü hasar görmesini ve dolayısıyla kabarmasını önlemeye yardımcı olur.
6. DAHA AZ SIKLIKTA ŞAMPUANLAYIN
Saçlarımızı sürekli yıkamak zorunda olduğumuz bir dönem varsa, o da nemin en yüksek olduğu yaz aylarıdır. Ancak saçınızı aşırı yıkamak, saçın doğal yağlarını alıp kurumasına neden olarak yarardan çok zarar getirebilir.
7. KIVIRCIK SAÇLARDA JÖLE KULLANIN
Kıvrımların kabarmadan belirginleşmesini teşvik etmek için kuaför Nikki Providence nemli saça saç jölesi uygulanmasını öneriyor. “Dalgalı veya kıvırcık saçların biraz daha pürüzsüz kurumasına yardımcı olmak için hava ile kurutmadan önce son ürün olarak jöle kullanmayı seviyorum” diyor.
8. KERATİN TEDAVİSİNİ DÜŞÜNÜN
Tüm saç tipleri için evrensel bir nem savaşçısı söz konusu olduğunda, ünlülerin kuaförü Christian Wood, keratin bakımının yalnızca kabarmayı azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda büyük bir zaman tasarrufu da sağlayacağını söylüyor. “Şekillendirmeyi yarıya indirir ve saçın parlak kalmasını sağlar,” diye açıklıyor.
Kaynak: Byrdie