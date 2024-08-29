“Saçlarında sıkı bukleler veya dalgalı doku olan kadınlar ne yazık ki kabarmaya daha meyillidir, bu nedenle daha nem dostu bir stil seçmek en iyi seçeneğinizdir. Sevimli bir örgü görünümü ya da bir boyun topuzu, saçınızı kontrol altında tutmak ve kıvrılmaya daha az eğilimli hale getirmek için iyi bir çözüm olacaktır.”