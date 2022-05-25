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Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, güneşin doğuşu ve batışı sırasında tarih ve doğa eşliğinde sunduğu eşsiz güzelliğiyle kendine hayran bırakan Nemrut Dağı'nın eteklerinde yapılan festivalde; ulusal ve uluslararası şefler hünerli elleriyle yaptıkları yemekleriyle göz doldurdu

Nemrut'un eteğinde gastronomi zirvesi

2 bin 500 yıldır tüm görkemiyle ayakta duran Cendere Köprüsü’nün yanı başında kurulan sahnede ise sevilen sanatçı Zara binlerce kişiye müzik ziyafeti yaşattı. Festival kapsamında yapılan yemeklerin tarifleri de metaverse üzerinde NFT olarak yayımlandı.


DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLERDEN GASTRONOMİ ATÖLYELERİ

Adıyaman Valiliği Kahta Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Oses Çiğköfte işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları Lübnan'dan Barbara Massaad, İran'dan Parisa Kalantari, İtalya'dan Michelangelo de Lauretis ve Massimiliano Catena ile ülkemizin önemli şefleri Ahmet Güzelyağdöken ile Sait Önder'in yaptıkları atölyeler ile başladı. Festival için kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, "en büyük açık hava müzesi" Nemrut Dağı'na çıkıp güneşin doğuşu ve batışına tanıklık etti.

CENDERE KÖPRÜSÜ’NDE ZARA RÜZGÂRI

2 bin 500 yıla yaklaşan tarihiyle göz kamaştıran Cendere Köprüsü, karşılama alanında Elvan Özkavruk ve Jovita Sakalauskaite'nin "Commagene Table" sergisi açıldı. Asırlara meydan okuyan görkemiyle kendine hayran bırakan Cendere Köprüsü’nün hemen yanı başında kurulan platformda sahne alan ünlü sanatçı Zara da on binlerce kişiye konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Zara'nın seslendirdiği eserlere müzikseverler büyük coşkuyla eşlik etti.


CENDERE ÇAYI’NDA ÇOBAN ISLATMA RİTÜELİ YAPILDI

"Festivalin ikinci gününde Nemrut Dağı zirvesinde Ümit Deniz Kızılkaya'nın gündoğumu resitalinin ardından, Kahta'da bir bereket ritüeli olarak bir çoban Cendere Çayı'nda ıslatıldı. Geçmiş dönemlerin kuraklık zamanlarında bereket getirmesi inancıyla çobanların Cendere Çayı’na itilip ıslatılması ile yapılan ritüelde çoban ıslatılınca yöre halkı da dua edermiş. Restorasyonu tamamlanan tarihi Kahta Kalesi'nde yapılan yemek sunumlarında ise meyir çorbası, pirpirim cacığı, sarımsaklı pilav, hitap, yarpuzlu köfte gibi Adıyaman'a özgü lezzetler tanıtıldı.


“BÖLGENİN TANITIMINI HEDEFLEDİK”

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, etkinliklere, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin katıldığını belirtti. Kültürlerin buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden ve Adıyaman'ın tarihi, kültürü ve turizmiyle dikkat çektiğini söyleyen Korkutata, festival için ülkenin farklı yerlerinden on binlerce kişinin buluşmasından ilçe adına çok mutlu olduklarını belirtti. Kaymakam Korkutata, Nemrut Dağı'nın zirvesindeki devasa heykellerin arasında gerçekleştirilen etkinlikle bölgenin tanıtımına katkı sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Öte yandan festivale katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak da çiğ köfte yoğurup ziyaretçilere ikram etti. Toprak çeşitli ülkelerden gelerek Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları'nda hünerlerini sergileyen şeflere teşekkür etti.

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