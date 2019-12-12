Neo, John Wick'e karşı

90'ların sonu ile 2000'lerin başına damga vuran kült film Matrix'in dördüncü bölümünün vizyon tarihi belli oldu. Yönetmen Lana Wachowski, Keanu Reeves'in canlandırdığı efsanevi Neo karakterinin de yer alacağı Martix 4'ün 21 Mayıs 2021'de sinemalarda olacağını açıkladı. Haber sinema severler arasında büyük heyecan yaratırken ilginç bir de tesadüf ortaya çıktı.

Matrix 4'le aynı gün Keanu Reeves'in canlandırdığı bir başka kült karakter John Wick'in dördüncü macerası da vizyona girecek! Martix 4 ve John Wick: Chapter 4‘ten birinin vizyon tarihi değişmezse ilginç bir rekabet yaşanacak: Keanu-Keanu'ya karşı gişede mücadele edecek...

Keanu Reeves yanı sıra orjinal üçlemenin Trinity'si Carrie-Anne Moss‘un da döneceği yeni Matrix 4'ün oyuncu kadrosunda Yahya Abdul-Mateen II, How I Met Your Mother’ın Barney Stinson’ı olarak tanınan Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Toby Onwumere de rol alacak.