Nepal: Anne, adet gördüğü için sürgün edildiği kulübede iki küçük oğluyla birlikte öldü

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Nepal'de bir kadın, adet gördüğü için gönderildiği kulübede yaktığı ateşten kaynaklanan duman zehirlenmesi sonucu iki küçük çocuğuyla birlikte öldü.
Kadının, dondurucu soğuklarda kendisini ve çocuklarını sıcak tutabilmek için "adet kulübesinde" ateş yaktığı belirtildi.
Anne ve iki çocuğunun uykularında, duman zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri açıklandı.
Adet gören kadınları haneden uzaklaştırma geleneği ülkede yasak, ancak hala kırsal kesimlerde yaygın bir şekilde uygulanıyor.
"Chhaupadi" adı verilen bu gelenek nedeniyle daha önce de ölümler yaşanmıştı. 2017'de bu uygulama yasaklanıp, bir suç olarak tanımlanmıştı.
Bu gelenek nedeniyle bazı boğulma vakaları yaşanmış ve en az bir genç kız yılan ısırması nedeniyle ölmüştü.
Hinduizm ile bağlantılı bu antik gelenekte, adet gören ya da yeni doğumuş kadınlar "mundar" görülüyor ve kötü şans getirdiklerine inanılıyor. Bu yüzden de kulübelerde ya da ahırlarda yatmaya zorlanıyorlar.
Bu kadınların erkeklere ya da çiftlik hayvanlarına dokunması yasaklanıyor, bazı yiyecekleri yemeleri engelleniyor ve evdeki tuvaletlere veya banyolara sokulmuyorlar.
Kış aylarında aşırı soğuk havaya maruz kalıyorlar, saldırılara uğrayabiliyorlar ve bu durumdaki genç kızlar okula da gidemiyor.
Son trajedinin Nepal'in batısındaki Bajura bölgesinde yaşandığı açıklandı.
Bölge Valisi Chetaraj Baral, otopsi yapıldığını, ancak kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.
Kulübedeki battaniyelerin kısmen yandığı ve annnenin bacaklarında da yanık izleri bulunduğu kaydedilldi.
Ölen çocukların ise birinin 9, birinin de 12 yaşında olduğu açıklandı.
Nepal yasalarına göre bir kadını chhhapaudi uygulamasına zorlayanlara üç ay hapis ve 27 dolar para cezası veriliyor. Ancak yasanın daha sıkı bir şekilde uygulanası çağrıları da yapılıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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