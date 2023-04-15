Nepal'de yüzyıllardan beri süregelen ilginç bir gelenek var. Hinduzim ve Budizm inanışlarının ortak bir yansıması olarak her birkaç senede bir, ülkede Kumari adı verilen bir tanrıça seçiliyor. Küçük kız çocuklarından seçilen Kumari'nin, tanrıça Taleju'nun ruhunu içinde yaşattığı inanılıyor.