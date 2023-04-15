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Küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

Nepal'de, Hinduizm ve Budizm'in ortak bir inanışı olarak, 2 ila 5 yaşındaki kız çocuklarından Kumari ismi verilen bir tanrıça seçilir. Küçük kız, regl olana kadar sarayda yaşar ve halk tarafından saygıyla karşılanır ancak regl olduktan sonra ailesine geri gönderilir ve yeni Kumari için arayışlar başlar.

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  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

    Nepal'de yüzyıllardan beri süregelen ilginç bir gelenek var. Hinduzim ve Budizm inanışlarının ortak bir yansıması olarak her birkaç senede bir, ülkede Kumari adı verilen bir tanrıça seçiliyor. Küçük kız çocuklarından seçilen Kumari'nin, tanrıça Taleju'nun ruhunu içinde yaşattığı inanılıyor.
  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

    Kumari olmak, herkes için mümkün değil çünkü bu oldukça özel bir makam. Kumari seçim kriterleri oldukça katı ve bir dizi belirli fiziksel mükemmelliği gerektirir. 

  • Sadece bu da yeterli değildir. Seçilecek küçük kızın belli bir soydan gelmesi, tamamen sağlıklı olması, vücudundan asla kan akmaması, hiçbir şekilde hastalık geçirmemesi, kusursuz 12 dişe sahip olmasu, el ve ayaklarının narin olması gerekir.

    Kumari olara seçilen 3 yaşındaki kız çocuğunun ailesinin evinden ayrılmadan önceki son fotoğrafı, 2017
  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

    Hatta daha şiirsel olarak, bir Kumari adayından beklentiler şunlardır ki bu da Kumari'nin ne kadar zor seçildiğine dair size bir fikir verebilir;

    Bir inek gibi kirpikler

    Geyik gibi kalçalar

    Bir kohen kabuğu gibi boyun 

    Aslan gibi göğüs 
  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

    Banyan ağacı gibi vücut

    Melodik bir ördek gibi bir ses 

    Krallarla aynı burç

    Sakinlik ve korkusuzluk vizyonu

    Siyah ve düz saçlar 
  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

    Tüm bu testleri geçtikten sonra küçük kızın astroloji haritası çıkarılır. Kızın doğum haritası buna uygunsa ve beş kıdemli Budist rahip tarafından onaylanırsa küçük kız artık bütün Nepal'in Kumari'si olarak seçilir. 
  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

    Tüm ülke için bir tanrıça olan küçük kız çocuğu artık regl olana kadar sarayda yaşar ve ailesinden ayrılır. İnanışa göre; küçük kız ergenlik çağına ulaşıp, regl olduğunda yeni Kumari arayışları da başlar.
  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

    Kumari, halkın sevgisini ve saygısını kazansa da ailesinden ayrılır ve onları görmek için sadece haftada bir kere izin verilir. Ayrıca Kumari sarayda tüm gün tanrıça rengi olan kırmızıyı giyerek, makyajlı şekilde oturmak zorunda kalır.
  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

    Bununla birlikte, Kumari'nin asla ayaklarının yere değmesine izin verilmez. Bu yüzden bir Kumari, regl olana kadar ortalama 7 yılını hiç yere değmeden geçirir. 

     
  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

    Küçük kız, regl olduğunda tüm Kumari macerası biter ve ailesine geri gönderilerek, normal hayatına döner.
  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği
  • Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen Kumari geleneği

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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