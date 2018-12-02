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Neptün ve Mars Balık'ta, Venüs ve Merkür Akrep'te

Neptün ve Mars Balık burcuna, Venüs ve Merkür Akrep burcuna geçiyor. Gökyüzünde yoğunlaşan su elementi etkisi ile yılbaşına kadar sürecek yoğun duygusal temaların hakim olduğu bir dönem başlıyor. Peki bu durum, burçları nasıl etkileyecek? Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül kaleme aldı...

02.12.2018 - 06:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Gökyüzünde yoğunlaşan su elementi etkisi ile yılbaşına kadar sürecek yoğun duygusal temalar hakim. Bağlılıklar ve bağımlılıklar ön planda olurken, destekleme koruma ve gözetme tutumları artacaktır. Kuzey Ay Düğümü de Yengeç burcundan bu görünümlere eşlik ederek duygusal güvenlik ihtiyacına vurgu yapıyor. Duyguların olgunlaşması için gerekli koşullar mevcut ancak başka insanların etkisinde kalma ve geçirgenlik olabilir.  Güvenli alan yaratma ve konfor alanından çıkmama artabilir. Karmik korkularımız yüzeye çıkarken, sebeplerini anlama ve yüzleşme imkanları da gelişebilir. Bu dönemde evrenin sunduğu; empati, alçak gönüllülük, başkalarını destekleme ve duygusal olgunluğa erişip büyüme derslerini almak önemli.

Neptün bilincin üst katmanlarına açılan yolu işaret ederken, Mars titreşimleri artırıyor. Akrep'te retro olan Merkür, somutlaşma ihtiyacını gideriyor. Sanat ve üretimin artacağı yüksek yaratım imkanları var. Merkür Akrep burcunda sezgileri, farkındalığın derin katmanlarını, ruhun yenilenen  arzularının bilgisini taşır. Bilincin henüz ulaşamadığı konuların kapıları aralanırken, ilham ve yön veren, kalıcı derin dönüşümlere yol açan fikirler belirebilir. Kendimizin bile farkına varmadığı, bilinçaltı kalıplarımız harekete geçerken yüzeye çıkan düşünceleri kontrolden ziyade izlemek önemlidir. İzlerken kendimizi anlar ve ruhun yenilenen arzularını fark edebiliriz. Bu arzular ilerlemeyi sağlayan tekamül başlıklarıdır. Zaman ve mekanın hızı arttığından bu arzulara sadık kalmak ve hızı yakalamak tekamül açısından önemlidir.

Venüs ezoterik açıdan karşıtlıkları birleştiren, dengeleyen ve armoni yaratan güçtür. Venüs akrepte tutkulardan açığa çıkan yaratıcı gücü yaşam alanlarımıza dağıtır. İlişkilerdeki anlam arayışları derinleşirken kıskançlık ve aşırı sahiplenme artabilir. Bireysel farkındalık geliştikçe saflık ve sadelik artar.  Venüs Akrep burcunda dönüştürme ve saflaştırma gücünü kullanarak  ilişkilerde yenilenmeler sağlayacak. Merkür ile zihinde, Venüs ile kalpte ve ilişkilerde yaşanacak arınma ve saflaşma ile Balık burcunun nihai huzur ve uyum bilincine ulaşabiliriz. Yadırgadığımız, reddettiğimiz; güvensizlik, incinebilirlik, yönsüzlük, duygularımızla yüzleşip onararak, insani vasıflarımızı geliştirebiliriz.

Neptün ve Mars’ın Balık burcundaki kavuşumu idealleri uygulamak için gereken içsel gücü veriyor. Sinema, güzel sanatlar, fotoğraf, yazı alanlarında güçlü ilhamlar ve yaratımlar gelişiyor. Gerçek gücün duyarlılıklar ve  şevkatte olduğunu fark edeceğimiz, arzuları gölgeleyen bağımlılıklarımızdan, açığa çıkaran yeteneklerimize ilerleyeceğimiz önemli bir dönemdeyiz.

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